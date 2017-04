сегодня



CRADLE OF FILTH сняли новый клип в Риге Фронтмен CRADLE OF FILTH Dani Filth опубликовал в сети следующее сообщение:



"Путешествие CRADLE OF FILTH в столицу Латвии, Ригу, на прошлой неделе - это тот опыт, который я ещё нескоро забуду. Создатель обложки для нашего предыдущего альбома, Artūrs Bērziņš, снял для нас новый видеоклип, в производстве которого были заняты около пяти десятков людей.



Многого я вам рассказать не могу, но проспойлерю следующее - в этом произведении вы сможете найти эпические декорации, фантастические костюмы, снег, животных, обнажёнку, утопленниц, драки, похороны и прочие извращения... Ждите обновлений!



Ах да, свежий альбом COF уже вторую неделю как микшируется, и скоро явит вам свои демонические формы..."









