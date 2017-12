13 дек 2017



Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет в следующем году Вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth опубликовал следующее сообщение:



«Привет вам, попсофаны! Несколько следующих дней я проведу в работе со Scott'ом Atkins'ом в студии Grindhouse, затерянной в глубинах графства Саффолк и погруженной в меланхоличную зыбь, над ремиксом "Cruelty And The Beast". Это будет не ремастеринг, а полное пересведение!



Альбом будет выпущен в следующем году в честь 20-летнего юбилея и звучит просто убойно. Куда лучше, чем было без всякой потери своей мрачной и магической атмосферы. И погода за окном подходит для работы просто идеально, лучше могло бы быть, будь там гром и молнии...»















