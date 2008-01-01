Переиздание CRADLE OF FILTH выйдет в следующем году
Вокалист CRADLE OF FILTH Dani Filth опубликовал следующее сообщение:
«Привет вам, попсофаны! Несколько следующих дней я проведу в работе со Scott'ом Atkins'ом в студии Grindhouse, затерянной в глубинах графства Саффолк и погруженной в меланхоличную зыбь, над ремиксом "Cruelty And The Beast". Это будет не ремастеринг, а полное пересведение!
Альбом будет выпущен в следующем году в честь 20-летнего юбилея и звучит просто убойно. Куда лучше, чем было без всякой потери своей мрачной и магической атмосферы. И погода за окном подходит для работы просто идеально, лучше могло бы быть, будь там гром и молнии...»
Reflection
Exterminator
Kliops144
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).