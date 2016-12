сегодня



В новый альбом CRADLE OF FILTH войдёт кавер ANNIHILATOR Фронтмен CRADLE OF FILTH Dani Filth, находящийся в данный момент в студии, где записывается новый альбом группы, опубликовал следующее сообщение:



«Альбом звучит очень изысканно, даже сейчас, когда в нашем арсенале пока только партии барабанов и четыре гитарных трека, всё это напоминает внебрачное дитя любви между "Hammer Of The Witches" (2015) и "Cruelty And The Beast" (1998). Приготовьтесь к тому, что будете поражены, отмутужены, поражены и отмутужены ещё раз, когда эта громадина наберёт вес. В альбом также войдёт крэдловая кавер-версия классического трека Annihilator "Alice In Hell", лично одобренная Jeff'ом Waters'ом».









