EP клавишницы CRADLE OF FILTH доступен для скачивания
Клавишница/бэк-вокалистка CRADLE OF FILTH Lindsay Schoolcraft опубликовала следующее сообщение:
«С Рождеством, мои дорогие! Благодаря продюсеру Tyler'у Williams'у из Monolithic Productions вы можете бесплатно скачать мой ремастированный кавер на песню Madonna “Frozen”. Кроме того, вплоть до 26 декабря вы можете скачать целиком мой EP "The Dead Of Winter". Пройдите по этой ссылке, чтобы скачать его. Желаю вам чудесных праздников!»
Maestro86
В который раз подтверждается информация о неТРУшности многих экстремальных групп.
xandr2100
Maestro86
MichRaven
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