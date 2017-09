сегодня



Видео с текстом от CRADLE OF FILTH CRADLE OF FILTH опубликовали официальное видео с текстом на песню "Achingly Beautiful". Эта песня взята из альбома "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay", выходящего двадцать второго сентября на Nuclear Blast.































