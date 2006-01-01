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SIN QUIRIN о новом альбоме MINISTRY Jay Nanda из Alamo True Metal поговорил с участниками MINISTRY перед выступлением 12 ноября — небольшие выдержки доступны ниже.



О новом альбоме "AmeriKKKant":



Sin Quinn: «Он готов уже несколько месяцев. Изначально планировалось всё выпустить в октябре, но мы недавно заключили соглашение с Nuclear Blast, и теперь всё передвинулось на начало марта. Мы сегодня сыграем несколько тем из альбома. Мы играем "Antifa", наш первый сингл, и играем песню "Wargasm"»



О том, что такое работать с Al'ом Jourgensen'ом:



Cesar Soto: «Что касается меня, то у меня просто сносит крышу от того, что я выхожу на одну сцену с таким человеком. Мы очень цельный организм, и сегодня вы сможете сами в этом убедиться. Просто сносит крышу, настолько всё офигенно. Что ещё сказать-то? Помимо того, что ты выходишь с лучшими из всех, кого можешь представить и являешься с ними одним целым, и делаешь это каждый вечер, — для меня это уже достаточная награда».



Tony Campos (бас, FEAR FACTORY, ex-STATIC-X): «Вспоминая времена в STATIC, могу сказать, что две группы, которые мы копировали, были MINISTRY и PRONG. И получить возможность сыграть в каждый из них — очень круто. Вновь быть приглашённым для создания чего-то — особый момент. Просто джемовать с парнями, вновь получить эту возможность, это охренеть как круто!»



Sin: «Это забавно, потому что Tony и я в начале голливудской карьеры были простыми местными музыкантами безо всяких контрактов. Мы ходили друг к другу на концерты и играли с другими командами. По сути бы мыли пятёркой людей в массе групп, которые каждый смотрели выступление каждого. Это было в начале 90-х. Начало —середина 90-х, когда мы каждый начинали. И перенестись в настоящее и осознавать, что мы оба в группе, на которую ходили, просто сам факт того, что мы это можем, — само по себе нечто».



О том, почему всё-таки появился новый альбом, хотя после смерти Майка говорилось, что ничего не будет:



«После прошлого тура в прошлом году, Al говорил о том, что хочет сделать ещё пластинку. Это процесс от пластинки к пластинке меняется. Иногда у нас появляются почти законченные идеи, но к этому альбому было написано очень много. Он просто сыпал разными идеями. Он ни разу не говорил: "Так, я хочу, чтобы это было вот так. Я хочу, чтобы вот это было этак". Мы медленно развивали идеи, если в этом был смысл, вместо того чтобы мочить на запредельной скорости, как мы делали это на ранних альбомах. Новая пластинка немного более экспериментальная, и мы использовали разные инструменты для записи, которые, думаю, люди вряд ли ожидают услышать от нас. Тут совершенно точно такое, чего люди от нас не ждут, но всё развивалось так органично, что мы начали работу и решили узнать, что в итоге получится. Мы взяли несколько идей в самом начальном состоянии, и потом оказались прямо тут. Это могло быть то, над чем мы работали несколько месяцев назад. Всё начиналось таким образом, а закончиться могло всё совершенно иначе. Вот каким образом создавалась новая пластинка. Это было не из той серии: "Я хочу сделать вот так и писать вот этак", было иначе: "Давай посмотрим, что там у тебя, вываливай всё на стол". Так что это очень круто. Как по мне, очень здорово, что столько человек приняли участие в работе. В прошлом было несколько, кто всё делал в студии, а тут и Cesar, и JB, и я, да все. JB тут сделал несколько разных тем, есть и гости. Tony отлично проявил себя, и я считаю, что это командная пластинка, что по-настоящему здорово».



















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