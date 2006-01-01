SIN QUIRIN о новом альбоме MINISTRY

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*Ministry*



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27 фев 2017 : 		 MINISTRY работают над новым материалом

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8 авг 2016 : 		 Лидер MINISTRY: «Трамп не страшный, он просто идиот!»

12 июл 2016 : 		 Музыканты STONE SOUR и PRONG поедут в тур с MINISTRY

10 мар 2016 : 		 Лидер MINISTRY: «Пугает не Трамп, а американская культура»

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14 ноя 2014 : 		 Туровый состав MINISTRY 2015

17 июн 2014 : 		 Новый релиз MINISTRY выйдет в июле

4 фев 2014 : 		 Лидер MINISTRY в лечебнице

20 янв 2014 : 		 Лидер MINISTRY лечится от алкогольной зависимости

16 авг 2013 : 		 Новое видео MINISTRY

11 авг 2013 : 		 Новая песня MINISTRY

29 июн 2013 : 		 Первый тест нового MINISTRY

19 июн 2013 : 		 Детали нового альбома MINISTRY

17 июн 2013 : 		 EPK от MINISTRY

17 июн 2013 : 		 Видео с вечера памяти гитариста MINISTRY

30 май 2013 : 		 Новый DVD MINISTRY выйдет в августе

29 мар 2013 : 		 Новый альбом MINISTRY выйдет в сентябре

24 дек 2012 : 		 Лидер MINISTRY о смерти Майка Скатча

24 дек 2012 : 		 Умер гитарист MINISTRY, RIGOR MORTIS

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления MINISTRY

29 июл 2012 : 		 Данные о здоровье лидера MINISTRY

29 июл 2012 : 		 Лидер MINISTRY попал в больницу

14 июн 2012 : 		 Новое видео MINISTRY

24 мар 2012 : 		 Новый альбом MINISTRY доступен для прослушивания

19 мар 2012 : 		 Новое видео MINISTRY

18 мар 2012 : 		 Новая песня MINISTRY

17 мар 2012 : 		 Новая песня MINISTRY

2 мар 2012 : 		 AL JOURGENSEN сказал, что закончит с MINISTRY после альбома и тура

22 янв 2012 : 		 Новый сингл MINISTRY выйдет в феврале

21 дек 2011 : 		 Долгожданный кантри-альбом основателя MINISTRY выйдет в 2012-м году

21 дек 2011 : 		 MINISTRY на AFM RECORDS

20 дек 2011 : 		 Обложка нового альбома MINISTRY

22 ноя 2011 : 		 Новый альбом MINISTRY выйдет в марте

7 авг 2011 : 		 MINISTRY возвращаются!

4 янв 2011 : 		 У гитариста MINISTRY нашли камни в почках

3 июн 2010 : 		 Новый сингл MINISTRY

7 янв 2010 : 		 В 2010 году выйдет фильм о MINISTRY "Fix: The Ministry Movie"

7 авг 2009 : 		 Альбом ремиксов от MINISTRY

19 авг 2007 : 		 MINISTRY рассказали об альбоме кавер-версий

15 авг 2007 : 		 Новое видео от MINISTRY

24 апр 2007 : 		 Доступна первая песня с альбома ремиксов MINISTRY

20 мар 2007 : 		 MINISTRY: альбом «Rio Grande Dub» выйдет в июне

27 ноя 2006 : 		 Последний альбом MINISTRY выйдет в сентябре 2007 года

4 июн 2006 : 		 Опубликован видеоклип MINISTRY "Lies Lies Lies"

27 май 2006 : 		 Фотография со съемок видеоклипа MINISTRY в сети

6 май 2006 : 		 Новый альбом MINISTRY можно послушать в сети

13 мар 2006 : 		 Подробности о новом альбоме MINISTRY

29 ноя 2005 : 		 MINISTRY: опубликованы фото в новом составе

19 окт 2005 : 		 Новый альбом MINSTRY выйдет в апреле

4 авг 2005 : 		 MINISTRY - RaNtologY

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SIN QUIRIN о новом альбоме MINISTRY

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Jay Nanda из Alamo True Metal поговорил с участниками MINISTRY перед выступлением 12 ноября — небольшие выдержки доступны ниже.

О новом альбоме "AmeriKKKant":

Sin Quinn: «Он готов уже несколько месяцев. Изначально планировалось всё выпустить в октябре, но мы недавно заключили соглашение с Nuclear Blast, и теперь всё передвинулось на начало марта. Мы сегодня сыграем несколько тем из альбома. Мы играем "Antifa", наш первый сингл, и играем песню "Wargasm"»

О том, что такое работать с Al'ом Jourgensen'ом:

Cesar Soto: «Что касается меня, то у меня просто сносит крышу от того, что я выхожу на одну сцену с таким человеком. Мы очень цельный организм, и сегодня вы сможете сами в этом убедиться. Просто сносит крышу, настолько всё офигенно. Что ещё сказать-то? Помимо того, что ты выходишь с лучшими из всех, кого можешь представить и являешься с ними одним целым, и делаешь это каждый вечер, — для меня это уже достаточная награда».

Tony Campos (бас, FEAR FACTORY, ex-STATIC-X): «Вспоминая времена в STATIC, могу сказать, что две группы, которые мы копировали, были MINISTRY и PRONG. И получить возможность сыграть в каждый из них — очень круто. Вновь быть приглашённым для создания чего-то — особый момент. Просто джемовать с парнями, вновь получить эту возможность, это охренеть как круто!»

Sin: «Это забавно, потому что Tony и я в начале голливудской карьеры были простыми местными музыкантами безо всяких контрактов. Мы ходили друг к другу на концерты и играли с другими командами. По сути бы мыли пятёркой людей в массе групп, которые каждый смотрели выступление каждого. Это было в начале 90-х. Начало —середина 90-х, когда мы каждый начинали. И перенестись в настоящее и осознавать, что мы оба в группе, на которую ходили, просто сам факт того, что мы это можем, — само по себе нечто».

О том, почему всё-таки появился новый альбом, хотя после смерти Майка говорилось, что ничего не будет:

«После прошлого тура в прошлом году, Al говорил о том, что хочет сделать ещё пластинку. Это процесс от пластинки к пластинке меняется. Иногда у нас появляются почти законченные идеи, но к этому альбому было написано очень много. Он просто сыпал разными идеями. Он ни разу не говорил: "Так, я хочу, чтобы это было вот так. Я хочу, чтобы вот это было этак". Мы медленно развивали идеи, если в этом был смысл, вместо того чтобы мочить на запредельной скорости, как мы делали это на ранних альбомах. Новая пластинка немного более экспериментальная, и мы использовали разные инструменты для записи, которые, думаю, люди вряд ли ожидают услышать от нас. Тут совершенно точно такое, чего люди от нас не ждут, но всё развивалось так органично, что мы начали работу и решили узнать, что в итоге получится. Мы взяли несколько идей в самом начальном состоянии, и потом оказались прямо тут. Это могло быть то, над чем мы работали несколько месяцев назад. Всё начиналось таким образом, а закончиться могло всё совершенно иначе. Вот каким образом создавалась новая пластинка. Это было не из той серии: "Я хочу сделать вот так и писать вот этак", было иначе: "Давай посмотрим, что там у тебя, вываливай всё на стол". Так что это очень круто. Как по мне, очень здорово, что столько человек приняли участие в работе. В прошлом было несколько, кто всё делал в студии, а тут и Cesar, и JB, и я, да все. JB тут сделал несколько разных тем, есть и гости. Tony отлично проявил себя, и я считаю, что это командная пластинка, что по-настоящему здорово».

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