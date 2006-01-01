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Трейлер нового альбома MINISTRY MINISTRY опубликовали трейлер к новому альбому "AmeriKKKant", выход которого намечен на девятое марта на Nuclear Blast, доступно для просмотра ниже:



01. I Know Words

02. Twilight Zone

03. Victims Of A Clown

04. TV5/4Chan

05. We're Tired Of It

06. Wargasm

07. Antifa

08. Game Over

09. AmeriKKKa















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