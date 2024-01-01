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В JAKE E. LEE стреляли грабители



JAKE E. LEE сообщил о состоянии своего здоровья спустя несколько дней после стрельбы в Лас-Вегасе.



67-летний бывший гитарист OZZY OSBOURNE получил три ранения в результате стрельбы в 10 милях от Лас-Вегас-Стрип рано утром во вторник, 15 октября. Позже он был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы и медицинского центра Sunrise.



«Ещё раз спасибо за вашу заботу. Небольшое обновление: вернулся домой и восстанавливаюсь. Огромное спасибо сотрудникам больницы Sunrise за то, что так хорошо обо мне позаботились.



И немного подробностей о той ночи: возвращаясь домой с прогулки, мы с Коко столкнулись с парой воров. Одеты они были в тёмную одежду, капюшоны надвинуты на лица, а рты закрыты масками. Они стояли на подъездной дорожке соседа и осматривали его мотоцикл. Завязалась словесная перепалка, закончившаяся соглашением о том, что я пойду в одну сторону, а они — в противоположную. Из этого ничего не вышло. Возможно, я расскажу об этом более подробно позже, так как сейчас я могу всё делать лишь понемногу».











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