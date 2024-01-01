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*Умер Пол Ди'Анно 33
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 26
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 26
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Jake E. Lee's Red Dragon Cartel

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23 окт 2024 : 		 В JAKE E. LEE стреляли грабители

21 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE: «Я чертовски везучий у..»

18 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE: «Полиция нашла 15 гильз»

17 окт 2024 : 		 Полиция не нашла стрелявшего в JAKE E. LEE

16 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE подстрелили в Вегасе

10 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE хочет в тур!

24 июл 2022 : 		 JAKE E. LEE: «Рэй Гиллен никогда не говорил мне о СПИДе»

3 мар 2019 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

21 фев 2019 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

10 янв 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY был бы не против поехать в тур вместе с нынешним гитаристом OZZY

27 ноя 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Я бы и за миллион не стал сосать, просто потому, что мне не нравится это делать»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 окт 2018 : 		 Лирик-видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 авг 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 июл 2018 : 		 Новый альбом JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL выйдет в ноябре

29 ноя 2017 : 		 Новый альбом Jake E. Lee's RED DRAGON CARTEL выйдет в начале 2018 года

13 фев 2017 : 		 Бывший барабанщик SAIGON KICK и SKID ROW в JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

9 дек 2016 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL работают над новым альбомом

7 окт 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 сен 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL спаслись из лимузина

10 сен 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

5 авг 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

31 июл 2015 : 		 Новый вокалист RED DRAGON CARTEL не знает, будет ли он постоянным участником

27 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

7 июл 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста
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В JAKE E. LEE стреляли грабители



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JAKE E. LEE сообщил о состоянии своего здоровья спустя несколько дней после стрельбы в Лас-Вегасе.

67-летний бывший гитарист OZZY OSBOURNE получил три ранения в результате стрельбы в 10 милях от Лас-Вегас-Стрип рано утром во вторник, 15 октября. Позже он был доставлен в отделение интенсивной терапии больницы и медицинского центра Sunrise.

«Ещё раз спасибо за вашу заботу. Небольшое обновление: вернулся домой и восстанавливаюсь. Огромное спасибо сотрудникам больницы Sunrise за то, что так хорошо обо мне позаботились.

И немного подробностей о той ночи: возвращаясь домой с прогулки, мы с Коко столкнулись с парой воров. Одеты они были в тёмную одежду, капюшоны надвинуты на лица, а рты закрыты масками. Они стояли на подъездной дорожке соседа и осматривали его мотоцикл. Завязалась словесная перепалка, закончившаяся соглашением о том, что я пойду в одну сторону, а они — в противоположную. Из этого ничего не вышло. Возможно, я расскажу об этом более подробно позже, так как сейчас я могу всё делать лишь понемногу».






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