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JAKE E. LEE: «Полиция нашла 15 гильз»



Проверяем. Работает? Давненько я здесь не писал.



Ну что ж, попробуем: Я глубоко ценю все пожелания и заботу. Это делает все происходящее немного лучше.



Чтобы прояснить ситуацию, в меня стреляли три раза. Я возвращался домой после прогулки со своим псом Коко (я не назвал его, так что не надо!). Не хочу сейчас вдаваться в подробности, я устал, но я считаю, что мне крупно повезло. Полиция нашла на месте преступления 15 гильз, что означает, что он выпустил в меня всю свою обойму. Я смог увернуться от многих, поэтому одна пуля прошла через предплечье, одна — через ногу, а одна — в спину, сломав ребро и повредив легкое. Приоритет сейчас - продолжать откачивать легкое, пока оно не перестанет кровоточить. Тогда мы сможем вытащить трубку и сосредоточиться на более мелких ранениях.



Кстати, с Коко все в порядке, и она очень ценит ваши расспросы!»











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