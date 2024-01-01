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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 19
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Jake E. Lee's Red Dragon Cartel

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18 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE: «Полиция нашла 15 гильз»

17 окт 2024 : 		 Полиция не нашла стрелявшего в JAKE E. LEE

16 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE подстрелили в Вегасе

10 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE хочет в тур!

24 июл 2022 : 		 JAKE E. LEE: «Рэй Гиллен никогда не говорил мне о СПИДе»

3 мар 2019 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

21 фев 2019 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

10 янв 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY был бы не против поехать в тур вместе с нынешним гитаристом OZZY

27 ноя 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Я бы и за миллион не стал сосать, просто потому, что мне не нравится это делать»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 окт 2018 : 		 Лирик-видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 авг 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 июл 2018 : 		 Новый альбом JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL выйдет в ноябре

29 ноя 2017 : 		 Новый альбом Jake E. Lee's RED DRAGON CARTEL выйдет в начале 2018 года

13 фев 2017 : 		 Бывший барабанщик SAIGON KICK и SKID ROW в JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

9 дек 2016 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL работают над новым альбомом

7 окт 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 сен 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL спаслись из лимузина

10 сен 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

5 авг 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

31 июл 2015 : 		 Новый вокалист RED DRAGON CARTEL не знает, будет ли он постоянным участником

27 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

7 июл 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

9 июн 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

14 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL
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|||| сегодня

JAKE E. LEE: «Полиция нашла 15 гильз»



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Проверяем. Работает? Давненько я здесь не писал.

Ну что ж, попробуем: Я глубоко ценю все пожелания и заботу. Это делает все происходящее немного лучше.

Чтобы прояснить ситуацию, в меня стреляли три раза. Я возвращался домой после прогулки со своим псом Коко (я не назвал его, так что не надо!). Не хочу сейчас вдаваться в подробности, я устал, но я считаю, что мне крупно повезло. Полиция нашла на месте преступления 15 гильз, что означает, что он выпустил в меня всю свою обойму. Я смог увернуться от многих, поэтому одна пуля прошла через предплечье, одна — через ногу, а одна — в спину, сломав ребро и повредив легкое. Приоритет сейчас - продолжать откачивать легкое, пока оно не перестанет кровоточить. Тогда мы сможем вытащить трубку и сосредоточиться на более мелких ранениях.

Кстати, с Коко все в порядке, и она очень ценит ваши расспросы!»






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