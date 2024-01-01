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JAKE E. LEE подстрелили в Вегасе



JAKE E. LEE (OZZY OSBOURNE, BADLANDS, RED DRAGON CARTEL) получил множественные ранения сегодня рано утром (вторник, 15 октября) в результате уличной перестрелки в Лас-Вегасе, штат Невада. Lee находится в полном сознании и хорошо себя чувствует в отделении интенсивной терапии одной из больниц Лас-Вегаса. Ожидается, что он полностью поправится.



Власти Лас-Вегаса считают, что стрельба была совершенно случайной и произошла, когда Lee выводил свою собаку на прогулку ранним утром. Поскольку инцидент находится в стадии полицейского расследования, дальнейших комментариев не будет. Lee и его семья просят уважать их частную жизнь в данный момент.



Ozzy: «Прошло 37 лет с тех пор, как я видел Jake E. Lee, но это не отменяет шока от того, что случилось с ним сегодня. Это еще один бессмысленный акт насилия с применением огнестрельного оружия. Я посылаю свои мысли ему и его прекрасной дочери Джейд. Я надеюсь, что с ним все будет в порядке!»







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