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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 29
*Новое видео DREAM THEATER 24
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Jake E. Lee's Red Dragon Cartel

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16 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE подстрелили в Вегасе

10 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE хочет в тур!

24 июл 2022 : 		 JAKE E. LEE: «Рэй Гиллен никогда не говорил мне о СПИДе»

3 мар 2019 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

21 фев 2019 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

10 янв 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY был бы не против поехать в тур вместе с нынешним гитаристом OZZY

27 ноя 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Я бы и за миллион не стал сосать, просто потому, что мне не нравится это делать»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 окт 2018 : 		 Лирик-видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 авг 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 июл 2018 : 		 Новый альбом JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL выйдет в ноябре

29 ноя 2017 : 		 Новый альбом Jake E. Lee's RED DRAGON CARTEL выйдет в начале 2018 года

13 фев 2017 : 		 Бывший барабанщик SAIGON KICK и SKID ROW в JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

9 дек 2016 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL работают над новым альбомом

7 окт 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 сен 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL спаслись из лимузина

10 сен 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

5 авг 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

31 июл 2015 : 		 Новый вокалист RED DRAGON CARTEL не знает, будет ли он постоянным участником

27 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

7 июл 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

9 июн 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

14 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

5 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

3 май 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL отыграли первое шоу с новым вокалистом
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JAKE E. LEE подстрелили в Вегасе



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JAKE E. LEE (OZZY OSBOURNE, BADLANDS, RED DRAGON CARTEL) получил множественные ранения сегодня рано утром (вторник, 15 октября) в результате уличной перестрелки в Лас-Вегасе, штат Невада. Lee находится в полном сознании и хорошо себя чувствует в отделении интенсивной терапии одной из больниц Лас-Вегаса. Ожидается, что он полностью поправится.

Власти Лас-Вегаса считают, что стрельба была совершенно случайной и произошла, когда Lee выводил свою собаку на прогулку ранним утром. Поскольку инцидент находится в стадии полицейского расследования, дальнейших комментариев не будет. Lee и его семья просят уважать их частную жизнь в данный момент.

Ozzy: «Прошло 37 лет с тех пор, как я видел Jake E. Lee, но это не отменяет шока от того, что случилось с ним сегодня. Это еще один бессмысленный акт насилия с применением огнестрельного оружия. Я посылаю свои мысли ему и его прекрасной дочери Джейд. Я надеюсь, что с ним все будет в порядке!»




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