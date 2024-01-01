10 окт 2024



JAKE E. LEE хочет в тур!



JAKE E. LEE в недавнем интервью спросили, сделал ли он операцию на руках после того, как в начале этого года стало известно, что он страдает от синдрома запястного канала. Он ответил:



«Нет, не делал. Я думал, что у меня синдром запястного канала. Я ходил к невропатологу, и меня кололи меня иголками, а потом облучали. Они сказали, что у меня синдром запястного канала. Тогда я записался на приём к хирургу по запястьям, что заняло немало времени. Она попросила показать рентгеновские снимки, которые никто никогда не делал. Она сказала: "Прежде чем мы поговорим об операции..." Она сделала рентген, вернулась и сказала: "У вас нет синдрома запястного канала. Если бы кто-нибудь сделал рентгеновский снимок вашего запястья, он бы увидел, что у вас нет этого диагноза". И, по-видимому, у меня не осталось хряща в правой руке. Она сказала, что у меня очень мало хрящей в левой руке, но левая меня не беспокоит. Так что это всё кость на кости, они трутся друг о друга, и из-за этого у меня проблемы. Так что сейчас мне делают уколы кортизона в запястье — это очень весело — и проводят физиотерапию, чтобы укрепить мышцы вокруг него, я делаю растяжки. Сейчас речь идёт об обезболивании. Либо это, либо сращение костей, что, я думаю, сделал Steve Morse. И это изменит стиль игры. Если всё срастётся, то теперь это будет локоть — может быть, пальцы, наверное. Тогда у меня будет бурсит локтевого сустава. Поэтому она сказала, что рекомендует обезболивание: "Давайте посмотрим, сможем ли мы заставить вас играть, не сращивая кости" — это звучит довольно радикально. И это уже лучше. Я снова играю. В течение четырёх или пяти лет я особо не играл, если только мне не приходила в голову идея песни, что всегда случается, когда ты засыпаешь. И тогда я беру гитару и откладываю идею. Так что у меня есть куча идей. Я играю. Мне уже не так больно. Я чувствую, что всё становится лучше, так что я не собираюсь делать операцию. Я буду учиться играть больше с упором на локоть. Но у меня ещё есть возможность работать с запястьем и справляться с болью. Но я снова играю — уже около двух месяцев, наверное, — и хочу отправиться в турне. Я хочу закончить тур "Patina", который был отменён из-за COVID. Я бы хотел отправиться в тур с RED DRAGON CARTEL, сосредоточиться на альбоме "Patina" и выпустить ещё несколько альбомов. Посмотрим, что из этого выйдет».







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