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*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 23
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 14
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 13
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Jake E. Lee's Red Dragon Cartel

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10 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE хочет в тур!

24 июл 2022 : 		 JAKE E. LEE: «Рэй Гиллен никогда не говорил мне о СПИДе»

3 мар 2019 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

21 фев 2019 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

10 янв 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY был бы не против поехать в тур вместе с нынешним гитаристом OZZY

27 ноя 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Я бы и за миллион не стал сосать, просто потому, что мне не нравится это делать»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 окт 2018 : 		 Лирик-видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 авг 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 июл 2018 : 		 Новый альбом JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL выйдет в ноябре

29 ноя 2017 : 		 Новый альбом Jake E. Lee's RED DRAGON CARTEL выйдет в начале 2018 года

13 фев 2017 : 		 Бывший барабанщик SAIGON KICK и SKID ROW в JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

9 дек 2016 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL работают над новым альбомом

7 окт 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 сен 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL спаслись из лимузина

10 сен 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

5 авг 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

31 июл 2015 : 		 Новый вокалист RED DRAGON CARTEL не знает, будет ли он постоянным участником

27 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

7 июл 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

9 июн 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

14 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

5 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

3 май 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL отыграли первое шоу с новым вокалистом

29 апр 2015 : 		 JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL нашли временного вокалиста
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|||| 10 окт 2024

JAKE E. LEE хочет в тур!



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JAKE E. LEE в недавнем интервью спросили, сделал ли он операцию на руках после того, как в начале этого года стало известно, что он страдает от синдрома запястного канала. Он ответил:

«Нет, не делал. Я думал, что у меня синдром запястного канала. Я ходил к невропатологу, и меня кололи меня иголками, а потом облучали. Они сказали, что у меня синдром запястного канала. Тогда я записался на приём к хирургу по запястьям, что заняло немало времени. Она попросила показать рентгеновские снимки, которые никто никогда не делал. Она сказала: "Прежде чем мы поговорим об операции..." Она сделала рентген, вернулась и сказала: "У вас нет синдрома запястного канала. Если бы кто-нибудь сделал рентгеновский снимок вашего запястья, он бы увидел, что у вас нет этого диагноза". И, по-видимому, у меня не осталось хряща в правой руке. Она сказала, что у меня очень мало хрящей в левой руке, но левая меня не беспокоит. Так что это всё кость на кости, они трутся друг о друга, и из-за этого у меня проблемы. Так что сейчас мне делают уколы кортизона в запястье — это очень весело — и проводят физиотерапию, чтобы укрепить мышцы вокруг него, я делаю растяжки. Сейчас речь идёт об обезболивании. Либо это, либо сращение костей, что, я думаю, сделал Steve Morse. И это изменит стиль игры. Если всё срастётся, то теперь это будет локоть — может быть, пальцы, наверное. Тогда у меня будет бурсит локтевого сустава. Поэтому она сказала, что рекомендует обезболивание: "Давайте посмотрим, сможем ли мы заставить вас играть, не сращивая кости" — это звучит довольно радикально. И это уже лучше. Я снова играю. В течение четырёх или пяти лет я особо не играл, если только мне не приходила в голову идея песни, что всегда случается, когда ты засыпаешь. И тогда я беру гитару и откладываю идею. Так что у меня есть куча идей. Я играю. Мне уже не так больно. Я чувствую, что всё становится лучше, так что я не собираюсь делать операцию. Я буду учиться играть больше с упором на локоть. Но у меня ещё есть возможность работать с запястьем и справляться с болью. Но я снова играю — уже около двух месяцев, наверное, — и хочу отправиться в турне. Я хочу закончить тур "Patina", который был отменён из-за COVID. Я бы хотел отправиться в тур с RED DRAGON CARTEL, сосредоточиться на альбоме "Patina" и выпустить ещё несколько альбомов. Посмотрим, что из этого выйдет».




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