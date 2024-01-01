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*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
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Jake E. Lee

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JAKE E. LEE продолжает рассказывать про стрельбу



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JAKE E. LEE на днях опубликовал новую порцию истории про стрельбу в себя любимого:

«Мне кажется, что нужно прояснить события, приведшие к стрельбе. Мы с моей собакой Коко шли домой с прогулки. На подъездной дорожке мы заметили двух джентльменов, одетых в черное, с низко надвинутыми капюшонами и масками, закрывающими рот, которые осматривали соседский мотоцикл. Увидев, что мы приближаемся к ним, они развернулись и быстро пошли вперед по улице. В том же направлении, что и мы. Они постоянно оглядывались на нас через плечо. Коко они не понравились, и он сильно потянул поводок в их сторону, но я сбавил ход и держал его в ровном темпе. Они вдруг остановились и повернулись к нам лицом. Я остановился примерно в шести футах от них, крепко прижимая к себе Коко. Один из них сказал: «Вам нужно перестать преследовать нас, развернуться и уйти». Я ответил: «Мы не преследуем вас, мы идем домой. Вам здесь не место, это вы должны уйти». Они продолжали нервно поглядывать на Коко, очевидно, их больше пугал 80-фунтовый питбуль, чем пожилой парень в яркой гавайской рубашке! И мне нравится, как Коко ведет себя с незнакомцами. Он не агрессивен, но и не дружелюбен. Он просто стоит наготове и смотрит на них. В общем, после некоторой мачистской перепалки (я почти наверняка осознал, что это просто подростки, которые пытаются вести себя круто и расстроены тем, что я ничуть их не испугался) я предложил Коко и мне продолжить путь домой, им развернуться и уйти тем же путем, что они и пришли, и таким образом мы расстанемся навсегда. Оружия я так и не увидел. И мы двинулись в путь, что привело нас к моему предыдущему тексту, части 1, и, наверное, мы можем назвать её лишь прологом».

Сославшись на фотографии, которые были приложены к посту, он добавил:

«А вот и тизер для второй части — пара снимков моей левой половины, сделанных через два дня после инцидента, когда я ещё находился в реанимации».






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