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Почему же JAKE E. LEE гулял в 2.40 ночи?



JAKE E. LEE решил прояснить, почему выгуливал Коко в середине ночи:



«Привет, прошло две недели, так что я чувствую, что должен что-то написать. Я иду на поправку, пока что никаких осложнений. Я не могу нагружать ногу еще месяц, поэтому у меня есть коленный самокат для передвижения по дому. Это веселее, чем ходунки. Никаких новостей от детективов по этому делу. Я расскажу о времени суток, в которое я выгуливал своего питомца, чтобы заполнить немного места в этом посте. Я сова, и всегда им был. Моя жена работает в ночную смену в казино. 2-3 часа ночи — это середина дня для нас! А летом, когда днем температура 115-120° по Фаренгейту, гулять с Коко рано утром может быть выше 100°. Поэтому мы гуляем, когда прохладно, и последние два года, до недавнего времени, гуляли без происшествий. Ничего плохого. А теперь то, чего вы так долго ждали, — еще одна фотография Коко!»















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