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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 38
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 33
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 17
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
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Jake E. Lee's Red Dragon Cartel

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31 окт 2024 : 		 Почему же JAKE E. LEE гулял в 2.40 ночи?

23 окт 2024 : 		 В JAKE E. LEE стреляли грабители

21 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE: «Я чертовски везучий у..»

18 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE: «Полиция нашла 15 гильз»

17 окт 2024 : 		 Полиция не нашла стрелявшего в JAKE E. LEE

16 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE подстрелили в Вегасе

10 окт 2024 : 		 JAKE E. LEE хочет в тур!

24 июл 2022 : 		 JAKE E. LEE: «Рэй Гиллен никогда не говорил мне о СПИДе»

3 мар 2019 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

21 фев 2019 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

10 янв 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY был бы не против поехать в тур вместе с нынешним гитаристом OZZY

27 ноя 2018 : 		 JAKE E. LEE: «Я бы и за миллион не стал сосать, просто потому, что мне не нравится это делать»

18 ноя 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 окт 2018 : 		 Лирик-видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 авг 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 июл 2018 : 		 Новый альбом JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL выйдет в ноябре

29 ноя 2017 : 		 Новый альбом Jake E. Lee's RED DRAGON CARTEL выйдет в начале 2018 года

13 фев 2017 : 		 Бывший барабанщик SAIGON KICK и SKID ROW в JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

9 дек 2016 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL работают над новым альбомом

7 окт 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 сен 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL спаслись из лимузина

10 сен 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

5 авг 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

31 июл 2015 : 		 Новый вокалист RED DRAGON CARTEL не знает, будет ли он постоянным участником

27 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL
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Почему же JAKE E. LEE гулял в 2.40 ночи?



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JAKE E. LEE решил прояснить, почему выгуливал Коко в середине ночи:

«Привет, прошло две недели, так что я чувствую, что должен что-то написать. Я иду на поправку, пока что никаких осложнений. Я не могу нагружать ногу еще месяц, поэтому у меня есть коленный самокат для передвижения по дому. Это веселее, чем ходунки. Никаких новостей от детективов по этому делу. Я расскажу о времени суток, в которое я выгуливал своего питомца, чтобы заполнить немного места в этом посте. Я сова, и всегда им был. Моя жена работает в ночную смену в казино. 2-3 часа ночи — это середина дня для нас! А летом, когда днем температура 115-120° по Фаренгейту, гулять с Коко рано утром может быть выше 100°. Поэтому мы гуляем, когда прохладно, и последние два года, до недавнего времени, гуляли без происшествий. Ничего плохого. А теперь то, чего вы так долго ждали, — еще одна фотография Коко!»








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