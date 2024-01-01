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JAKE E. LEE продолжает рассказ о том, как его подстрелили



JAKE E. LEE в пятницу опубликовал новые картинки того, как его подстрелили:



«Кажется, что я затягиваю с этим, но меня просто увлекли другие дела. Без лишних слов, вот часть 2:



Вторая пуля была совсем не похожа на первую. Если первая вызывала чувство жжения, то эта была похожа на удар, достаточно сильный, чтобы вытолкнуть воздух из моих легких. Как будто меня ударили бейсбольной битой. Пуля вошла в середину спины и вышла с левой стороны. Она сломала 10-е и 11-е ребра и пробила левое легкое. Я не считал это чем-то болезненным, как и в первом случае. По шкале от 1 до 10, может быть, 4.



Когда медики добрались до меня, первое, что они спросили, могу ли я двигать ногами. Они хотели, чтобы я показал им. По дороге в больницу они несколько раз сказали мне, как мне повезло. В отделении скорой помощи меня снова спросили, могу ли я двигать ногами. Кажется, они были впечатлены. В течение следующих нескольких дней, когда медсестра обрабатывала мои раны, я слышал о том, как близко пуля была к позвоночнику. Наконец, дома, примерно через 5/6 дней, моя дочь Джейд вправляла мне спину и сказала: «О Боже, папа». Я попросил ее сфотографировать меня, чтобы я мог увидеть, о чем все говорят. О. Да. Понятно. Как это вообще не задело мой позвоночник?



Вот фотографии, которые она сделала: вход в середине спины и выход с левой стороны. В легкое изначально нужно было вставить трубку, чтобы откачать кровь. Сейчас легкое чистое, а ребра почти зажили. И да, мне относительно повезло с этим.



В третьей части речь пойдет о выстреле в ногу, который да, по ощущениям совершенно отличается от первых двух. После того, как я задокументирую это, я оставлю этот инцидент позади и сосредоточусь на будущем!»











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