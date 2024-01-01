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JAKE E. LEE: «Главное, что сабакевич жив!»



JAKE E. LEE продолжает рассказывать о том, как его подстрелили в ночи:



«Я долго размышлял над тем, стоит ли публично говорить о том, что меня подстрелили, и решил, что это, вероятно, пойдёт мне на пользу. В некотором роде получится терапия, и, задокументировав события, я смогу легче оставить их в прошлом. И вы, возможно, найдёте некоторые моменты интересными! Сначала это казалось слишком сложной задачей, но потом я понял, что могу разделить рассказ на части.



Например:



Мы находились примерно в 50 футах друг от друга, когда я услышал выстрелы. Я быстро понял, что он целился не в меня. Он целился в мою собаку! Я бросил свой конец поводка в сторону Коко и крикнул, чтобы он бежал домой. Он так и сделал. Хороший мальчик.



Первая пуля попала мне в левое предплечье. Вошла примерно на 2,5 сантиметра ниже локтя с нижней стороны. Вышла сверху. По ощущениям это было похоже на ожог. Не особенно больно, просто ощущение жжения. Я подумал, что это, должно быть, царапина. К счастью, рана не задела кости и локтевой сустав и зажила очень быстро. Шрамы не намного больше или темнее, чем некоторые мои пигментные пятна, и мне, вероятно, придётся показать их, чтобы вы заметили. Все пальцы по-прежнему хорошо двигаются. Поначалу я потерял ощущение на тыльной стороне руки, но оно постепенно возвращается.



Я чрезвычайно благодарен за то, что моя собака не пострадала, а также за то, что повреждения руки были минимальными. В отличие от других ран, о которых я расскажу во второй части».



Ранее он объяснял, почему выгуливал свою собаку посреди ночи:



«Я сова, и всегда ею был. Моя жена работает в ночную смену в казино. 2–3 часа ночи — это середина дня для нас! А летом, при температуре 46-49 °С днём, когда Коко гуляет ранним утром, температура всё равно может превышать 37 °С. Поэтому мы гуляем, когда наиболее прохладно, и последние два года, до недавнего времени, гуляли без проблем».





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