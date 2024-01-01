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*Новое видео EDGE OF SANITY 19
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Jake E. Lee's Red Dragon Cartel

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17 окт 2024 : 		 Полиция не нашла стрелявшего в JAKE E. LEE

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19 июл 2018 : 		 Новый альбом JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL выйдет в ноябре

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7 окт 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 сен 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL спаслись из лимузина

10 сен 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

5 авг 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

31 июл 2015 : 		 Новый вокалист RED DRAGON CARTEL не знает, будет ли он постоянным участником

27 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

7 июл 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

9 июн 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

14 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

5 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL
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Полиция не нашла стрелявшего в JAKE E. LEE



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Департамент полиции Лас-Вегаса выпустил заявление по поводу стрельбы в JAKE E. LEE:

«Офицеры отреагировали на инцидент со стрельбой в квартале 11000 на Алора-стрит. Прибывшие офицеры обнаружили пострадавшего мужчину с очевидными огнестрельными ранениями. Мужчина был доставлен в больницу. На данный момент никаких арестов не произведено. Расследование продолжается».

По данным Las Vegas Review-Journal, Lee находился на своей подъездной дорожке, собираясь выгулять собаку, примерно в 2:40, когда ему выстрелили в предплечье, в спину, причем пуля сломала ребро, и в ногу. Ни один из выстрелов не задел жизненно важный орган. Сосед услышал выстрелы, спрятал своих детей, схватил пистолет и позвонил в службу спасения. ГЛАВНОЕ: Собака Lee не пострадала.

Представители музыканта заявили, что полиция считает, что стрельба «была совершенно случайной и произошла, когда Lee выводил свою собаку на прогулку ранним утром».

67-летний Ли «находится в полном сознании и хорошо себя чувствует в отделении интенсивной терапии одной из больниц Лас-Вегаса. Ожидается, что он полностью поправится. Никаких дополнительных комментариев не будет. Ли и его семья просят уважать их частную жизнь в это время».




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