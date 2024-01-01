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Полиция не нашла стрелявшего в JAKE E. LEE



Департамент полиции Лас-Вегаса выпустил заявление по поводу стрельбы в JAKE E. LEE:



«Офицеры отреагировали на инцидент со стрельбой в квартале 11000 на Алора-стрит. Прибывшие офицеры обнаружили пострадавшего мужчину с очевидными огнестрельными ранениями. Мужчина был доставлен в больницу. На данный момент никаких арестов не произведено. Расследование продолжается».



По данным Las Vegas Review-Journal, Lee находился на своей подъездной дорожке, собираясь выгулять собаку, примерно в 2:40, когда ему выстрелили в предплечье, в спину, причем пуля сломала ребро, и в ногу. Ни один из выстрелов не задел жизненно важный орган. Сосед услышал выстрелы, спрятал своих детей, схватил пистолет и позвонил в службу спасения. ГЛАВНОЕ: Собака Lee не пострадала.



Представители музыканта заявили, что полиция считает, что стрельба «была совершенно случайной и произошла, когда Lee выводил свою собаку на прогулку ранним утром».



67-летний Ли «находится в полном сознании и хорошо себя чувствует в отделении интенсивной терапии одной из больниц Лас-Вегаса. Ожидается, что он полностью поправится. Никаких дополнительных комментариев не будет. Ли и его семья просят уважать их частную жизнь в это время».







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