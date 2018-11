сегодня



Концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет зимой



VISIONS OF ATLANTIS двадцать второго февраля на Napalm records выпустят концертный релиз "The Deep & The Dark Live @ Symphonic Metal Nights":



01. Intro



02. The Deep & The Dark



03. New Dawn



04. Book Of Nature



05. Ritual Night



06. Lost



07. The Silent Mutiny



08. The Last Home



09. Words of War



10. The Grand Illusion



11. Passing Dead End



12. Return To Lemuria















