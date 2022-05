сегодня



Новое видео VISIONS OF ATLANTIS



"Master the Hurricane", новое видео VISIONS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Pirates", релиз которого намечен на 13 мая на Napalm Records.



Трек-лист:



1. Pirates will Return

2. Melancholy Angel

3. Master the Hurricane

4. Clocks

5. Freedom

6. Legion of the Seas

7. Wild Elysium

8. Darkness Inside

9. In my World

10. Mercy

11. Heal the Scars

12. I will be Gone







+0 -0



просмотров: 144