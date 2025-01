сегодня



Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS



"Collide", новое видео группы VISIONS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового концертного альбома Armada Live Over Europe.



Pirate Queen Clementine: «Турне Armada стало самым захватывающим в истории Visions Of Atlantis, и мы с радостью продолжаем его в новом видеосериале! Независимо от того, посещали ли вы одно из этих шоу или нет, это будет прекрасный способ снова подняться на борт корабля и увидеть наше шоу Armada с другой стороны! Каждое видео было записано во время тура, в разных городах, в честь наших моряков со всей Европы! Станьте частью этого цифрового приключения и отметьте дату: каждый вторник открываются волшебные врата, и вы можете подняться на борт нашего корабля и собраться вместе со многими другими пиратами! Вместе мы — Армада!»



Трек-лист:



"To Those Who Choose To Fight"

"The Land Of The Free"

"Monsters"

"Heroes Of The Dawn"

"Where The Sky And Ocean Blend"

"Clocks"

"Legion Of The Seas"

"Tonight I’m Alive"

"Collide"

"Hellfire"

"The Dead Of The Sea"

"Clemi’s Speech"

"Underwater"

"Pirates Will Return"

"Melancholy Angel"

"Master The Hurricane"

"Armada" http://www.visionsofatlantis.com







