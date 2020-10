сегодня



Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS



VISIONS OF ATLANTIS тридцатого октября на Napalm Records выпустят концертный релиз "A Symphonic Journey To Remember", записанный при участии Bohemian Symphony Orchestra Prague на фестивале Bang Your Head!!! 2019. Фрагмент этого релиза — видео на "Release My Symphony" — доступно для просмотра ниже. Варианты изданий:



- Blu-ray / DVD / CD Digipak, vertical format

- Blu-ray / DVD / CD Digipak, vertical format + Shirt Bundle

- 2 LP Vinyl Gatefold Black (incl. DVD)

- 2 LP Vinyl Gatefold Splatter Blue/White (incl. DVD)

- Deluxe Fan Gym Bag (incl. Flag, blu-ray/DVD/CD Digipak Bundle + signed Booklet, VIP Pass & Laynard)

- digital via all audio platforms



Трек-лист:



Intro

"The Deep & The Dark"

"New Dawn"

"Ritual Night"

"Lost"

"The Last Home"

"Memento"

"Release My Symphony"

"Words Of War"

"Heroes Of The Dawn"

"Wanderers"

"Seven Seas"

"A Journey To Remember"

"The Grand Illusion"

"Nothing Lasts Forever"

"Passing Dead End"

"Return To Lemuria"







+0 -0



просмотров: 171