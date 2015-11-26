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Visions of Atlantis

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3 дек 2017 : 		 VISIONS OF ATLANTIS выпустят новый альбом в феврале

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16 дек 2013 : 		 Бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о своем уходе

9 дек 2013 : 		 Новый состав VISIONS OF ATLANTIS

13 мар 2013 : 		 Превью нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

18 янв 2013 : 		 Новый альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет в марте

28 дек 2012 : 		 VISIONS OF ATLANTIS заканчивают работу над альбомом

20 окт 2012 : 		 Две песни бывшей вокалистки VISIONS OF ATLANTIS

26 сен 2012 : 		 Барабанщик EMERGENCY GATE поедет в тур с VISIONS OF ATLANTIS

28 янв 2012 : 		 Название нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

20 янв 2012 : 		 VISIONS OF ATLANTIS начинают запись нового альбома

7 янв 2012 : 		 Умерла бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS

5 янв 2012 : 		 VISIONS OF ATLANTIS готовятся к записи

7 окт 2011 : 		 Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS
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Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о новом альбоме



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Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS Clémentine Delauney в недавнем разговоре ответила на вопрос, будет ли новый альбом продолжением "The Deep & The Dark":

«Думаю, что он будет примерно в том же ключе, за исключением нового вокалиста Michele. Вокальные гармонии и диапазон с его голосом совсем другие, но мы с нетерпением ждём, что из этого получится. Он замечательный вокалист. Что касается песен, то мы постараемся продолжить направление "The Deep & The Dark" — это будет продолжением симфонического металла, однако некоторые темы позволят нам предстать в ином свете. Нам нужно эволюционировать как команде. Нет никакого смысла делать вторую часть "The Deep & The Dark". Группа должна эволюционировать и расти. Так что те, кому пришёлся этот диск по душе, определённо оценят и новую работу».



VISIONS OF ATLANTIS Vocalist Says Next Studio Album Will Be

VISIONS OF ATLANTIS released "The Deep & The Dark Live @ Symphonic Metal Nights", on February 22 via Napalm Records.




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