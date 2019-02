сегодня



Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о новом альбоме



Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS Clémentine Delauney в недавнем разговоре ответила на вопрос, будет ли новый альбом продолжением "The Deep & The Dark":



«Думаю, что он будет примерно в том же ключе, за исключением нового вокалиста Michele. Вокальные гармонии и диапазон с его голосом совсем другие, но мы с нетерпением ждём, что из этого получится. Он замечательный вокалист. Что касается песен, то мы постараемся продолжить направление "The Deep & The Dark" — это будет продолжением симфонического металла, однако некоторые темы позволят нам предстать в ином свете. Нам нужно эволюционировать как команде. Нет никакого смысла делать вторую часть "The Deep & The Dark". Группа должна эволюционировать и расти. Так что те, кому пришёлся этот диск по душе, определённо оценят и новую работу».









VISIONS OF ATLANTIS released "The Deep & The Dark Live @ Symphonic Metal Nights", on February 22 via Napalm Records.









