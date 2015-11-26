Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 126
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 93
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 49
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 32
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 29
[= ||| все новости группы



*

Visions of Atlantis

*



18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS

30 ноя 2018 : 		 Концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет зимой

4 сен 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

19 апр 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

16 фев 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

10 фев 2018 : 		 Новая песня VISIONS OF ATLANTIS

2 фев 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете VISIONS OF ATLANTIS

22 дек 2017 : 		 Семплы новых песен VISIONS OF ATLANTIS

3 дек 2017 : 		 VISIONS OF ATLANTIS выпустят новый альбом в феврале

30 апр 2016 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

17 фев 2016 : 		 Новый ЕР VISIONS OF ATLANTIS выйдет в апреле

8 янв 2015 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о трагедии в Париже

17 июл 2014 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

16 дек 2013 : 		 Бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о своем уходе

9 дек 2013 : 		 Новый состав VISIONS OF ATLANTIS

13 мар 2013 : 		 Превью нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

18 янв 2013 : 		 Новый альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет в марте

28 дек 2012 : 		 VISIONS OF ATLANTIS заканчивают работу над альбомом

20 окт 2012 : 		 Две песни бывшей вокалистки VISIONS OF ATLANTIS

26 сен 2012 : 		 Барабанщик EMERGENCY GATE поедет в тур с VISIONS OF ATLANTIS

28 янв 2012 : 		 Название нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

20 янв 2012 : 		 VISIONS OF ATLANTIS начинают запись нового альбома

7 янв 2012 : 		 Умерла бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS

5 янв 2012 : 		 VISIONS OF ATLANTIS готовятся к записи

7 окт 2011 : 		 Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS

1 окт 2011 : 		 Семпл нового трека VISIONS OF ATLANTIS
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS



*
zoom
*
* *
VISIONS OF ATLANTIS опубликовали официальное видео с текстом на концертную версию песню "Words Of War", которая взята из выходящего двадцать второго февраля на Napalm Records диска "The Deep & The Dark Live @ Symphonic Metal Nights":

01. Intro

02. The Deep & The Dark

03. New Dawn

04. Book Of Nature

05. Ritual Night

06. Lost

07. The Silent Mutiny

08. The Last Home

09. Words of War

10. The Grand Illusion

11. Passing Dead End

12. Return To Lemuria



VISIONS OF ATLANTIS: Lyric Video For Live Version Of Words Of War'






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 177

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Abney Park Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом