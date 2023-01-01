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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
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Visions of Atlantis

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27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VISIONS OF ATLANTIS

4 апр 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS

2 фев 2023 : 		 Новый концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

11 май 2022 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

12 апр 2022 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

7 мар 2022 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

21 мар 2021 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS: «Наш посыл о БэЛэМэ истолковали превратно»

1 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS

6 апр 2020 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

5 сен 2019 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS: «Мы хотим расширить границы стиля»

24 авг 2019 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

3 авг 2019 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

8 июл 2019 : 		 Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS

26 фев 2019 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о новом альбоме

18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS

30 ноя 2018 : 		 Концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет зимой

4 сен 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

19 апр 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

16 фев 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

10 фев 2018 : 		 Новая песня VISIONS OF ATLANTIS

2 фев 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете VISIONS OF ATLANTIS

22 дек 2017 : 		 Семплы новых песен VISIONS OF ATLANTIS

3 дек 2017 : 		 VISIONS OF ATLANTIS выпустят новый альбом в феврале

30 апр 2016 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS
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|||| 27 ноя 2023

Профессиональное видео с выступления VISIONS OF ATLANTIS



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Профессиональное видео с выступления VISIONS OF ATLANTIS, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2023, доступно для просмотра ниже.

VISIONS OF ATLANTIS Live At Bloodstock 2023; Pro-Shot Video Released




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