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Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*Видео с выступления TIMO TOLKKI 13
*ROB HALFORD о простате 12
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 18
*DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?» 18
[= ||| все новости группы



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Visions of Atlantis

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20 июл 2024 : 		 Успехи в чартах VISIONS OF ATLANTIS

2 июл 2024 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

15 май 2024 : 		 Новая песня VISIONS OF ATLANTIS

20 мар 2024 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления VISIONS OF ATLANTIS

4 апр 2023 : 		 Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS

2 фев 2023 : 		 Новый концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

11 май 2022 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

12 апр 2022 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

7 мар 2022 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

21 мар 2021 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS: «Наш посыл о БэЛэМэ истолковали превратно»

1 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS

6 апр 2020 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

5 сен 2019 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS: «Мы хотим расширить границы стиля»

24 авг 2019 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

3 авг 2019 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

8 июл 2019 : 		 Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS

26 фев 2019 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о новом альбоме

18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS

30 ноя 2018 : 		 Концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет зимой

4 сен 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

19 апр 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

16 фев 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

10 фев 2018 : 		 Новая песня VISIONS OF ATLANTIS
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Успехи в чартах VISIONS OF ATLANTIS



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VISIONS OF ATLANTIS достигли пятой строчки в национальных чартах со своим новым творением "Pirates II - Armada". Результаты в других странах доступны на картинке ниже.

VISIONS OF ATLANTIS Storm International Charts With Pirates II - Armada




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