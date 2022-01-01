“Legion of the Seas”, новое видео VISIONS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Pirates, релиз которого намечен на 13 мая на Napalm Records:
1. Pirates will Return
2. Melancholy Angel
3. Master the Hurricane
4. Clocks
5. Freedom
6. Legion of the Seas
7. Wild Elysium
8. Darkness Inside
9. In my World
10. Mercy
11. Heal the Scars
12. I will be Gone
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