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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 16
*Новое видео SCORPIONS 16
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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Visions of Atlantis

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|||| 7 мар 2022

Новое видео VISIONS OF ATLANTIS



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“Legion of the Seas”, новое видео VISIONS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Pirates, релиз которого намечен на 13 мая на Napalm Records:

1. Pirates will Return
2. Melancholy Angel
3. Master the Hurricane
4. Clocks
5. Freedom
6. Legion of the Seas
7. Wild Elysium
8. Darkness Inside
9. In my World
10. Mercy
11. Heal the Scars
12. I will be Gone




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