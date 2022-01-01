7 мар 2022



Новое видео VISIONS OF ATLANTIS



“Legion of the Seas”, новое видео VISIONS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Pirates, релиз которого намечен на 13 мая на Napalm Records:



1. Pirates will Return

2. Melancholy Angel

3. Master the Hurricane

4. Clocks

5. Freedom

6. Legion of the Seas

7. Wild Elysium

8. Darkness Inside

9. In my World

10. Mercy

11. Heal the Scars

12. I will be Gone http://www.visionsofatlantis.com







+0 -0



просмотров: 193

