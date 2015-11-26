сегодня



Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS : «Наш посыл о БэЛэМэ истолковали превратно»



В рамках недавнего интервью вокалистка VISIONS OF ATLANTIS Clémentine Delauney коснулась заявления, сделанного в прошлом году группой относительно движения БэЛэМэ. На следующий день после того, как многие люди и организации разместили чёрный квадрат на своих страницах в социальных сетях в знак солидарности с движением, группа поделилась своим видением того, что значит жить вместе. Они ссылались «на все жизни имеют значения», не осознавая, какой это сообщение носит оттенок:



«Проблема заключалась в том, что мы не знали, что слова, которые мы сказали, использовались в США некоторыми партиями, которые относятся к крайне правым. Нас оскорбили. Нас оскорбляли американцы, потому что мы совершили дипломатическую ошибку. Но это была просто ошибка. И я была поражена той быстротой, с которой эти люди осуждали нас, вместо того, чтобы пытаться понять, что мы на самом деле имели в виду в нашем послании, которое было позитивным посланием об инклюзивности. О том, что мы живём на планете все вместе. Никто не должен чувствовать себя отверженным. Именно это мы имели в виду, и наше послание было совершенно неверно истолковано.



Нам также приходится иметь дело с меньшинствами и общинами в наших странах, которые создают различного рода напряжённость. Конечно, мы не расисты и мы думаем, что это настолько несправедливо, что к кому-то будут относиться по-другому из-за цвета его кожи. Да, это ужасно. Но мы не можем понять это так, как это происходит у американского гражданина. Это невозможно. У нас нет этой культуры. Мы не живём в Соединенных Штатах».







</div>





+2 -0



( 2 ) просмотров: 912

