Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год 86
*MAX CAVALERA — о разрыве с SEPULTURA: «Там всё прогнило изну... 53
*TED NUGENT: «Байден — зомби!» 27
*Вокалист LAMB OF GOD: «Парни из METALLICA нас любят» 23
*GENE SIMMONS: «Почему я продолжаю утверждать, что рок мёртв» 23
[= ||| все новости группы



*

Visions of Atlantis

*



21 мар 2021 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS: «Наш посыл о БэЛэМэ истолковали превратно»

1 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS

28 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS

6 апр 2020 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

5 сен 2019 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS: «Мы хотим расширить границы стиля»

24 авг 2019 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

3 авг 2019 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

8 июл 2019 : 		 Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS

26 фев 2019 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о новом альбоме

18 янв 2019 : 		 Видео с текстом от VISIONS OF ATLANTIS

30 ноя 2018 : 		 Концертный альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет зимой

4 сен 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

19 апр 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

16 фев 2018 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

10 фев 2018 : 		 Новая песня VISIONS OF ATLANTIS

2 фев 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете VISIONS OF ATLANTIS

22 дек 2017 : 		 Семплы новых песен VISIONS OF ATLANTIS

3 дек 2017 : 		 VISIONS OF ATLANTIS выпустят новый альбом в феврале

30 апр 2016 : 		 Новое видео VISIONS OF ATLANTIS

17 фев 2016 : 		 Новый ЕР VISIONS OF ATLANTIS выйдет в апреле

8 янв 2015 : 		 Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о трагедии в Париже

17 июл 2014 : 		 Концертное видео VISIONS OF ATLANTIS

16 дек 2013 : 		 Бывшая вокалистка VISIONS OF ATLANTIS о своем уходе

9 дек 2013 : 		 Новый состав VISIONS OF ATLANTIS

13 мар 2013 : 		 Превью нового альбома VISIONS OF ATLANTIS

18 янв 2013 : 		 Новый альбом VISIONS OF ATLANTIS выйдет в марте
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка VISIONS OF ATLANTIS: «Наш посыл о БэЛэМэ истолковали превратно»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью вокалистка VISIONS OF ATLANTIS Clémentine Delauney коснулась заявления, сделанного в прошлом году группой относительно движения БэЛэМэ. На следующий день после того, как многие люди и организации разместили чёрный квадрат на своих страницах в социальных сетях в знак солидарности с движением, группа поделилась своим видением того, что значит жить вместе. Они ссылались «на все жизни имеют значения», не осознавая, какой это сообщение носит оттенок:

«Проблема заключалась в том, что мы не знали, что слова, которые мы сказали, использовались в США некоторыми партиями, которые относятся к крайне правым. Нас оскорбили. Нас оскорбляли американцы, потому что мы совершили дипломатическую ошибку. Но это была просто ошибка. И я была поражена той быстротой, с которой эти люди осуждали нас, вместо того, чтобы пытаться понять, что мы на самом деле имели в виду в нашем послании, которое было позитивным посланием об инклюзивности. О том, что мы живём на планете все вместе. Никто не должен чувствовать себя отверженным. Именно это мы имели в виду, и наше послание было совершенно неверно истолковано.

Нам также приходится иметь дело с меньшинствами и общинами в наших странах, которые создают различного рода напряжённость. Конечно, мы не расисты и мы думаем, что это настолько несправедливо, что к кому-то будут относиться по-другому из-за цвета его кожи. Да, это ужасно. Но мы не можем понять это так, как это происходит у американского гражданина. Это невозможно. У нас нет этой культуры. Мы не живём в Соединенных Штатах».

VISIONS OF ATLANTIS Singer Says Her Band





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Ress


21 мар 2021, 09:30		ЁКэЛэМэНЭ

Orthodox


21 мар 2021, 09:36		Поэтому нужно было ни бэлэмэ, ни кукареку. Захотели вписаться в повесточку - получили, пусть распишутся.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 912

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом