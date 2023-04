4 апр 2023



Фрагмент нового релиза VISIONS OF ATLANTIS



VISIONS OF ATLANTIS тридцать первого марта на Napalm Records выпустили новый концертный альбом, получивший название Pirates Over Wacken. Фрагмент из этого релиза, "Melancholy Angel", доступен ниже.



«В Вакене есть что-то чисто магическое. Может быть, это коллективная вера в то, что это святая земля Heavy Metal. Может быть, это и есть Святая земля Heavy Metal. Может быть, это создает особую энергию вокруг сцен и полей этого особенного немецкого города. Мы не преминули почувствовать эту магию, выкрикивая название "Wacken" со сцены или оглядываясь вокруг и видя тысячи людей, умиротворенных, любящих быть здесь и разделять это чувство вместе.



Для нас он снова был очень особенным, как будто мы играли на Wacken не в первый раз. Несколько раз во время выступления нас обуревали эмоции. Мы так много хотели сказать. Мы чувствовали себя сильными артистами и живыми людьми. Вакен - это одна из тех площадок, на которой чувствуешь, что можешь изменить мир. Наблюдать за собравшимися и говорить с ними в тот самый день было как никогда приятно, и мы запомним это навсегда.



Ничто не длится вечно, но воспоминания остаются. Спасибо Wacken за то, что сделали нас частью вашей легенды».



Релиз доступен в следующих вариантах:



- 2 LP Gatefold BLACK (limited to 500 copies worldwide)

- 3 CD Earbook (36 pages) incl. five-track bonus DVD (recorded on Masters Of Rock Festival in the Czech Republic), A Pirates Symphony (the orchestral version of the studio album Pirates)

- 1 CD Digisleeve

- Digital Album



Трек-лист:



DISC 1: PIRATES OVER WACKEN



1. Master the Hurricane

2. A Life of our Own

3. Clocks

4. The Silent Mutiny

5. In my World

6. A Journey to Remember

7. Pirates will Return

8. Heroes of the Dawn

9. Clemi's Speech

10. Freedom

11. Melancholy Angel

12. Legion of the Seas



DISC 2: A PIRATES SYMPHONY



1. Pirates will Return

2. Melancholy Angel

3. Master the Hurricane

4. Clocks

5. Freedom

6. Legion of the Seas

7. Wild Elysium

8. Darkness Inside

9. In my World

10. Mercy

11. Heal the Scars

12. I will be Gone



DISC 3: DVD LIVE AT MASTERS OF ROCK



1. Master the Hurricane (live) - Music Video

2. A Life of our Own (live) - Music Video

3. A Journey to Remember (live) - Music Video

4. Melancholy Angel (live) Music Video

5. Pirates will Return (live) - Music Video







