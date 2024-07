сегодня



Новое видео VISIONS OF ATLANTIS



Tonight I’m Alive, новое видео VISIONS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома PIRATES II – ARMADA, выход которого намечен на пятое июля на Napalm Records.



CD 1:

01 To Those Who Choose to Fight

02 The Land of the Free

03 Monsters

04 Tonight I’m Alive

05 Armada

06 The Dead of the Sea

07 Ashes to the Sea

08 Hellfire

09 Collide

10 Magic of the Night

11 Underwater

12 Where the Sky and Ocean Blend



CD 2: Orchestral Version:

01 To Those Who Choose to Fight

02 The Land of the Free

03 Monsters

04 Tonight I’m Alive

05 Armada

06 The Dead of the Sea

07 Ashes to the Sea

08 Hellfire

09 Collide

10 Magic of the Night

11 Underwater

12 Where the Sky and Ocean Blend







