Юбилейный винил от AT THE GATES



AT THE GATES по случаю 30-летия альбома Terminal Spirit Disease выпустят юбилейную виниловую версию альбома:



Side A

“The Swarm”

“Terminal Spirit Disease”

“And The World Returned”

“Forever Blind”

“The Fevered Circle”



Side B

“The Beautiful Wound”

“All Life Ends” (Live)

“The Burning Darkness” (Live)

“Kingdom Gone” (Live)





