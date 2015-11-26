Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Небольшие изменения на DARKSIDE.ru 145
*Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника 77
*На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет примене... 45
*CHRIS HOLMES об альбоме W.A.S.P. "Kill.F**k.Die": «Это какая... 22
*Барабанщик ACCEPT об уходе басиста 20
[= ||| все новости группы



*

Black Star Riders

*



6 дек 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли продюсера

3 авг 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS отправятся в студию в начале следующего года

16 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

20 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 июн 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS остались на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 май 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли барабанщика

6 апр 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

30 мар 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS расстались с ударником

19 фев 2017 : 		 Успехи в чартах BLACK STAR RIDERS

3 фев 2017 : 		 Концертное видео BLACK STAR RIDERS

30 янв 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

13 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

7 янв 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

18 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

4 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

25 ноя 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

18 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

14 сен 2016 : 		 Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS

31 авг 2016 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет в начале года

17 июн 2016 : 		 Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS

13 фев 2016 : 		 Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS

4 фев 2016 : 		 У BLACK STAR RIDERS «есть 12 новых песен»

14 янв 2016 : 		 Новая песня вокалиста BLACK STAR RIDERS

9 янв 2016 : 		 Вокалист BLACK STAR RIDER о Лемми

12 дек 2015 : 		 Новая песня вокалиста BLACK STAR RIDERS
Показать далее
| - |
|||| сегодня

BLACK STAR RIDERS нашли продюсера



*
zoom
*
* *
BLACK STAR RIDERS в настоящий момент заняты записью демо более чем десяти новых песен, полноценная запись которых стартует в следующем месяце в Лос-Анджелесе. В ходе недавнего разговора вокалист команды, Ricky Warwick, сообщил, что новым гитаристом станет Christian Martucci из STONE SOUR, а сведением будет заниматься JAY RUSTON.



BLACK STAR RIDERS Tap Producer JAY RUSTON For Fourth Studio Album




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 110

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом