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BLACK STAR RIDERS нашли продюсера



BLACK STAR RIDERS в настоящий момент заняты записью демо более чем десяти новых песен, полноценная запись которых стартует в следующем месяце в Лос-Анджелесе. В ходе недавнего разговора вокалист команды, Ricky Warwick, сообщил, что новым гитаристом станет Christian Martucci из STONE SOUR, а сведением будет заниматься JAY RUSTON.















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