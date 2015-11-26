BLACK STAR RIDERS нашли продюсера

BLACK STAR RIDERS в настоящий момент заняты записью демо более чем десяти новых песен, полноценная запись которых стартует в следующем месяце в Лос-Анджелесе. В ходе недавнего разговора вокалист команды, Ricky Warwick, сообщил, что новым гитаристом станет Christian Martucci из STONE SOUR, а сведением будет заниматься JAY RUSTON.
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