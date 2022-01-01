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Новое видео BLACK STAR RIDERS



Better Than Saturday Night, новое видео BLACK STAR RIDERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Wrong Side of Paradise', выход которого намечен на 20 января. http://blackstarriders.com/







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