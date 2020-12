сегодня



Профессиональное видео с выступления BLACK STAR RIDERS



Профессиональное видео с выступления BLACK STAR RIDERS, которое состоялось 24 мая 2015 года в Amphitheater Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Германия, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Bound For Glory"

"Jailbreak"

"Kingdom Of The Lost"

"Are You Ready"

"Bloodshot"

"Charlie I Gotta Go"

"Bad Reputation"

"Soldierstown"

"Suicide"

"All Hell Breaks Loose"

"Through The Motions"

"Boys Are Back In Town"

"Finest Hour"

"Emerald"

"The Killer Instinct"

"Rosalie"

"Whiskey In The Jar"







+0 -0



просмотров: 124