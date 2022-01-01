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*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 17
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Black Star Riders

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BLACK STAR RIDERS нашли гитариста



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BLACK STAR RIDERS сообщили о том, что новым гитаристом группы стал Sam Wood из Wayward Sons, который дебютирует на выступлении в Лондоне.

Warwick: «Впервые я увидел его в 2019 году, когда Wayward Sons были приглашенными гостями Black Star Riders, и я был просто потрясен! Несколько месяцев назад я пригласил Sam присоединиться ко мне на несколько концертов Fighting Hearts и понял, что он тот самый парень, который нам нужен. Если кто-то и ждал нового Гитарного Героя, то это именно он! В рядах Black Star Riders играли лучшие гитаристы мира, и Sam по праву считается одним из них. Мы несказанно рады!»

BLACK STAR RIDERS Introduce New Guitarist SAM WOOD




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