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BLACK STAR RIDERS нашли гитариста



BLACK STAR RIDERS сообщили о том, что новым гитаристом группы стал Sam Wood из Wayward Sons, который дебютирует на выступлении в Лондоне.



Warwick: «Впервые я увидел его в 2019 году, когда Wayward Sons были приглашенными гостями Black Star Riders, и я был просто потрясен! Несколько месяцев назад я пригласил Sam присоединиться ко мне на несколько концертов Fighting Hearts и понял, что он тот самый парень, который нам нужен. Если кто-то и ждал нового Гитарного Героя, то это именно он! В рядах Black Star Riders играли лучшие гитаристы мира, и Sam по праву считается одним из них. Мы несказанно рады!»







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