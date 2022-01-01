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*Новое видео RAMMSTEIN 21
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 12
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Black Star Riders

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14 мар 2022 : 		 BLACK STAR RIDERS завершили работу над альбомом

9 фев 2022 : 		 SCOTT GORHAM решил сосредоточиться на THIN LIZZY

8 янв 2022 : 		 Тест вокалиста BLACK STAR RIDERS показал две полоски

2 окт 2021 : 		 SCOTT GORHAM — об уходе из BLACK STAR RIDERS

1 фев 2021 : 		 BLACK STAR RIDERS планируют запись на лето

24 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLACK STAR RIDERS

15 ноя 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

28 июл 2020 : 		 Басист BLACK STAR RIDERS — о таланте вокалиста

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

17 янв 2020 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

10 янв 2020 : 		 RICKY WARWICK вышел из больницы

5 янв 2020 : 		 У вокалиста BLACK STAR RIDERS плеврит

12 сен 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

7 сен 2019 : 		 Новое видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

28 авг 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

13 июл 2019 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

5 июл 2019 : 		 BLACK STAR RIDERS представляют новый состав

1 мар 2019 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет осенью

6 дек 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли продюсера

3 авг 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS отправятся в студию в начале следующего года

16 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

20 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 июн 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS остались на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 май 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли барабанщика

6 апр 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS
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BLACK STAR RIDERS завершили работу над альбомом



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Вокалист BLACK STAR RIDERS Ricky Warwick в рамках недавнего интервью сообщил, что группа закончила работу над новым материалом, релиз которого планируется на январе 2023 года.

BLACK STAR RIDERS Complete Work On Fifth Album




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