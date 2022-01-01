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BLACK STAR RIDERS завершили работу над альбомом



Вокалист BLACK STAR RIDERS Ricky Warwick в рамках недавнего интервью сообщил, что группа закончила работу над новым материалом, релиз которого планируется на январе 2023 года.







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