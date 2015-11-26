Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 200
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 39
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 24
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
[= ||| все новости группы



*

Black Star Riders

*



28 июл 2020 : 		 Басист BLACK STAR RIDERS — о таланте вокалиста

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

17 янв 2020 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

10 янв 2020 : 		 RICKY WARWICK вышел из больницы

5 янв 2020 : 		 У вокалиста BLACK STAR RIDERS плеврит

12 сен 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

7 сен 2019 : 		 Новое видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

28 авг 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

13 июл 2019 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

5 июл 2019 : 		 BLACK STAR RIDERS представляют новый состав

1 мар 2019 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет осенью

6 дек 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли продюсера

3 авг 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS отправятся в студию в начале следующего года

16 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

20 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 июн 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS остались на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 май 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли барабанщика

6 апр 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

30 мар 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS расстались с ударником

19 фев 2017 : 		 Успехи в чартах BLACK STAR RIDERS

3 фев 2017 : 		 Концертное видео BLACK STAR RIDERS

30 янв 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

13 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

7 янв 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист BLACK STAR RIDERS — о таланте вокалиста



*
zoom
*
* *
Басист BLACK STAR RIDERS Robbie Crane поделился своим видением творческого потенциала вокалиста коллектива:

«Ricky — очень сильный автор, и я думаю, что наша последняя работа "Another State Of Grace" отлично это демонстрирует. У него нет никаких проблем с тем, чтобы создать песню самому или принять идеи от кого-то другого, и это лучший из возможных вариантов для группы. С моего появления в коллективе я всегда слышал от него: "Итак, есть какие-то идеи? Присылайте мне..." Я появился в команде, когда мы записывали "Heavy Fire", я прислал ему кое-какие наработки, и одна из них стала частью "Cold War Love", а вторая — "Dancing With The Wrong Girl"».

BLACK STAR RIDERS Bassist ROBBIE CRANE On Frontman RICKY WARWICK -



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 167

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом