сегодня



Басист BLACK STAR RIDERS — о таланте вокалиста



Басист BLACK STAR RIDERS Robbie Crane поделился своим видением творческого потенциала вокалиста коллектива:



«Ricky — очень сильный автор, и я думаю, что наша последняя работа "Another State Of Grace" отлично это демонстрирует. У него нет никаких проблем с тем, чтобы создать песню самому или принять идеи от кого-то другого, и это лучший из возможных вариантов для группы. С моего появления в коллективе я всегда слышал от него: "Итак, есть какие-то идеи? Присылайте мне..." Я появился в команде, когда мы записывали "Heavy Fire", я прислал ему кое-какие наработки, и одна из них стала частью "Cold War Love", а вторая — "Dancing With The Wrong Girl"».







