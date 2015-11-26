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Black Star Riders

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1 фев 2021 : 		 BLACK STAR RIDERS планируют запись на лето

24 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLACK STAR RIDERS

15 ноя 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

28 июл 2020 : 		 Басист BLACK STAR RIDERS — о таланте вокалиста

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

17 янв 2020 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

10 янв 2020 : 		 RICKY WARWICK вышел из больницы

5 янв 2020 : 		 У вокалиста BLACK STAR RIDERS плеврит

12 сен 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

7 сен 2019 : 		 Новое видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

28 авг 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

13 июл 2019 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

5 июл 2019 : 		 BLACK STAR RIDERS представляют новый состав

1 мар 2019 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет осенью

6 дек 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли продюсера

3 авг 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS отправятся в студию в начале следующего года

16 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

20 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 июн 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS остались на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 май 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли барабанщика

6 апр 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

30 мар 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS расстались с ударником

19 фев 2017 : 		 Успехи в чартах BLACK STAR RIDERS

3 фев 2017 : 		 Концертное видео BLACK STAR RIDERS

30 янв 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS
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BLACK STAR RIDERS планируют запись на лето



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В рамках недавнего интервью с вокалистом BLACK STAR RIDERS Ricky Warwick'ом он рассказал о ближайших планах:

«Мы сочинили материал для пятого альбома BLACK STAR RIDERS, и он уже в стадии демо. Мы просто ждём, когда будет безопасно всем собраться в студии, что будет в Лос-Анджелесе, где мы будем работать с Jay Ruston'ом. Так что надеюсь, что летом у нас всё получится, и мы запишем пластинку».

BLACK STAR RIDERS Hope To Record Fifth Album This Summer





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