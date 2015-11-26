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BLACK STAR RIDERS планируют запись на лето



В рамках недавнего интервью с вокалистом BLACK STAR RIDERS Ricky Warwick'ом он рассказал о ближайших планах:



«Мы сочинили материал для пятого альбома BLACK STAR RIDERS, и он уже в стадии демо. Мы просто ждём, когда будет безопасно всем собраться в студии, что будет в Лос-Анджелесе, где мы будем работать с Jay Ruston'ом. Так что надеюсь, что летом у нас всё получится, и мы запишем пластинку».













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