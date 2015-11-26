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Black Star Riders

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1 мар 2019 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет осенью

6 дек 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли продюсера

3 авг 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS отправятся в студию в начале следующего года

16 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

20 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 июн 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS остались на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 май 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли барабанщика

6 апр 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

30 мар 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS расстались с ударником

19 фев 2017 : 		 Успехи в чартах BLACK STAR RIDERS

3 фев 2017 : 		 Концертное видео BLACK STAR RIDERS

30 янв 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

20 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

13 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

7 янв 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

18 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

4 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

25 ноя 2016 : 		 Трейлер нового альбома BLACK STAR RIDERS

18 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

14 сен 2016 : 		 Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS

31 авг 2016 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет в начале года

17 июн 2016 : 		 Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS

13 фев 2016 : 		 Новое видео вокалиста BLACK STAR RIDERS

4 фев 2016 : 		 У BLACK STAR RIDERS «есть 12 новых песен»

14 янв 2016 : 		 Новая песня вокалиста BLACK STAR RIDERS

9 янв 2016 : 		 Вокалист BLACK STAR RIDER о Лемми
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Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет осенью



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BLACK STAR RIDERS выпустят новую, четвертую по счету, студийную работу, получившую название "Another State Of Grace", в сентябре на Nuclear Blast. За сведение материала отвечал Jay Ruston (STONE SOUR, ANTHRAX, URIAH HEEP).



BLACK STAR RIDERS To Release 'Another State Of Grace' Album In September




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