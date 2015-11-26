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Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет осенью



BLACK STAR RIDERS выпустят новую, четвертую по счету, студийную работу, получившую название "Another State Of Grace", в сентябре на Nuclear Blast. За сведение материала отвечал Jay Ruston (STONE SOUR, ANTHRAX, URIAH HEEP).















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