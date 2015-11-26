2 окт 2021



SCOTT GORHAM — об уходе из BLACK STAR RIDERS



Scott Gorham опубликовал следующее сообщение:



«Как вы все уже знаете, я решил покинуть BLACK STAR RIDERS, чтобы сосредоточиться на том, чтобы в следующем году снова отправиться в путь с THIN LIZZY.



Покидать сплочённую рабочую атмосферу, которую мы разделяли с хорошими друзьями на протяжении 8 лет, всегда непросто, но я чувствовал, что время пришло, особенно зная, что Ricky и группа и то, какие они замечательные, будут в полной безопасности продолжать работу без меня. Я уверен, что они будут развивать прошлые успехи, и я с нетерпением жду возможности послушать их новый альбом.



Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех и каждого из наших поклонников за вашу фантастическую поддержку на протяжении многих лет, мы всегда получали огромное удовольствие от гастролей и возможности лично пожать руку многим из вас. Спасибо также всем добрым людям, которые оставляли такие замечательные комментарии в Интернете, — это было очень ценно.



Были некоторые спекуляции относительно состояния моего здоровья, поэтому я хотел бы сообщить всем вам, что я в полном порядке, сделал 2 прививки от Covid, завтра сделаю прививку от гриппа и попытаюсь улучшить свою игру в гольф, которая в последнее время пошла на спад... К сожалению.



Что касается концертов THIN LIZZY в 2022 году, сейчас всё находится на стадии планирования, и я обязательно сообщу вам о нашем прогрессе в отношении состава и дат.



Ещё раз: я скучаю по вам, благодарю вас всех и надеюсь увидеть вас всех очень скоро!»







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