Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH — о временах гранжа 280
*Новая песня GHOST 51
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 39
*ROB HALFORD назвал "Ride The Lightning" своей любимой песней... 30
[= ||| все новости группы



*

Black Star Riders

*



2 окт 2021 : 		 SCOTT GORHAM — об уходе из BLACK STAR RIDERS

1 фев 2021 : 		 BLACK STAR RIDERS планируют запись на лето

24 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLACK STAR RIDERS

15 ноя 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

28 июл 2020 : 		 Басист BLACK STAR RIDERS — о таланте вокалиста

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

17 янв 2020 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

10 янв 2020 : 		 RICKY WARWICK вышел из больницы

5 янв 2020 : 		 У вокалиста BLACK STAR RIDERS плеврит

12 сен 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

7 сен 2019 : 		 Новое видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

28 авг 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

13 июл 2019 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

5 июл 2019 : 		 BLACK STAR RIDERS представляют новый состав

1 мар 2019 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет осенью

6 дек 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли продюсера

3 авг 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS отправятся в студию в начале следующего года

16 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

20 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 июн 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS остались на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 май 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли барабанщика

6 апр 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

30 мар 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS расстались с ударником

19 фев 2017 : 		 Успехи в чартах BLACK STAR RIDERS

3 фев 2017 : 		 Концертное видео BLACK STAR RIDERS
Показать далее
| - |

|||| 2 окт 2021

SCOTT GORHAM — об уходе из BLACK STAR RIDERS



*
zoom
*
* *
Scott Gorham опубликовал следующее сообщение:

«Как вы все уже знаете, я решил покинуть BLACK STAR RIDERS, чтобы сосредоточиться на том, чтобы в следующем году снова отправиться в путь с THIN LIZZY.

Покидать сплочённую рабочую атмосферу, которую мы разделяли с хорошими друзьями на протяжении 8 лет, всегда непросто, но я чувствовал, что время пришло, особенно зная, что Ricky и группа и то, какие они замечательные, будут в полной безопасности продолжать работу без меня. Я уверен, что они будут развивать прошлые успехи, и я с нетерпением жду возможности послушать их новый альбом.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить всех и каждого из наших поклонников за вашу фантастическую поддержку на протяжении многих лет, мы всегда получали огромное удовольствие от гастролей и возможности лично пожать руку многим из вас. Спасибо также всем добрым людям, которые оставляли такие замечательные комментарии в Интернете, — это было очень ценно.

Были некоторые спекуляции относительно состояния моего здоровья, поэтому я хотел бы сообщить всем вам, что я в полном порядке, сделал 2 прививки от Covid, завтра сделаю прививку от гриппа и попытаюсь улучшить свою игру в гольф, которая в последнее время пошла на спад... К сожалению.

Что касается концертов THIN LIZZY в 2022 году, сейчас всё находится на стадии планирования, и я обязательно сообщу вам о нашем прогрессе в отношении состава и дат.

Ещё раз: я скучаю по вам, благодарю вас всех и надеюсь увидеть вас всех очень скоро!»

SCOTT GORHAM Says That



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 198

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом