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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 20
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
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Black Star Riders

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24 июл 2024 : 		 Нереализованный трек BLACK STAR RIDERS

10 фев 2023 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

16 янв 2023 : 		 Сборник редкостей от BLACK STAR RIDERS

13 янв 2023 : 		 Новая песня BLACK STAR RIDERS

2 дек 2022 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

30 ноя 2022 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли гитариста

3 ноя 2022 : 		 Кавер-версия THE OSMONDS от BLACK STAR RIDERS

8 сен 2022 : 		 Новая песня BLACK STAR RIDERS

6 июн 2022 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

14 мар 2022 : 		 BLACK STAR RIDERS завершили работу над альбомом

9 фев 2022 : 		 SCOTT GORHAM решил сосредоточиться на THIN LIZZY

8 янв 2022 : 		 Тест вокалиста BLACK STAR RIDERS показал две полоски

2 окт 2021 : 		 SCOTT GORHAM — об уходе из BLACK STAR RIDERS

1 фев 2021 : 		 BLACK STAR RIDERS планируют запись на лето

24 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLACK STAR RIDERS

15 ноя 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

28 июл 2020 : 		 Басист BLACK STAR RIDERS — о таланте вокалиста

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

17 янв 2020 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

10 янв 2020 : 		 RICKY WARWICK вышел из больницы

5 янв 2020 : 		 У вокалиста BLACK STAR RIDERS плеврит

12 сен 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

7 сен 2019 : 		 Новое видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

28 авг 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

13 июл 2019 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS
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Нереализованный трек BLACK STAR RIDERS



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BLACK STAR RIDERS опубликовали ранее нереализованную композицию "Why Are The Rats?.




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