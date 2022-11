сегодня



Кавер-версия THE OSMONDS от BLACK STAR RIDERS



BLACK STAR RIDERS представили собственное прочтение классического трека THE OSMONDS "Crazy Horses". Этот трек взят из нового альбома Wrong Side Of Paradise, выход которого намечен на 20 января на Earache Records.



Трек-лист:



01. Wrong Side Of Paradise

02. Hustle

03. Better Than Saturday Night

04. Riding Out The Storm

05. Pay Dirt

06. Catch Yourself On

07. Crazy Horses

08. Burning Rome

09. Don't Let The World

10. Green And Troubled Land

11. This Life Will Be The Death Of Me







