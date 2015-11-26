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Black Star Riders

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9 фев 2022 : 		 SCOTT GORHAM решил сосредоточиться на THIN LIZZY

8 янв 2022 : 		 Тест вокалиста BLACK STAR RIDERS показал две полоски

2 окт 2021 : 		 SCOTT GORHAM — об уходе из BLACK STAR RIDERS

1 фев 2021 : 		 BLACK STAR RIDERS планируют запись на лето

24 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления BLACK STAR RIDERS

15 ноя 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

28 июл 2020 : 		 Басист BLACK STAR RIDERS — о таланте вокалиста

30 май 2020 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 апр 2020 : 		 Акустика от вокалиста BLACK STAR RIDERS

17 янв 2020 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

10 янв 2020 : 		 RICKY WARWICK вышел из больницы

5 янв 2020 : 		 У вокалиста BLACK STAR RIDERS плеврит

12 сен 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

7 сен 2019 : 		 Новое видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

28 авг 2019 : 		 Акустика от BLACK STAR RIDERS

13 июл 2019 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

5 июл 2019 : 		 BLACK STAR RIDERS представляют новый состав

1 мар 2019 : 		 Новый альбом BLACK STAR RIDERS выйдет осенью

6 дек 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли продюсера

3 авг 2018 : 		 BLACK STAR RIDERS отправятся в студию в начале следующего года

16 окт 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

20 июл 2017 : 		 Видео с текстом от BLACK STAR RIDERS

27 июн 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS остались на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

6 май 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS нашли барабанщика

6 апр 2017 : 		 Новое видео BLACK STAR RIDERS

30 мар 2017 : 		 BLACK STAR RIDERS расстались с ударником
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SCOTT GORHAM решил сосредоточиться на THIN LIZZY



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В сентябре 2021 года было объявлено, что основатель и ведущий гитарист BLACK STAR RIDERS Scott Gorham решил покинуть группу и отказаться от всех обязательств по записи и гастролям.

В рамках интервью для "The Hook Rocks!" Горэм рассказал о своём решении покинуть BLACK STAR RIDERS:

«Это было в самом начале всей этой пандемии. Я знаю, что Ricky (вокал) хотел сразу же записать альбом, а я сказал: "Я не могу и не хочу сейчас садиться в самолёт, ради всего святого. Вокруг нас всё бушует. Это просто невозможно". И я не хотел записывать альбом по Zoom'у; я даже не хотел об этом думать. К тому же я хотел сосредоточиться на THIN LIZZY, выйти на сцену и сыграть людям эти замечательные песни. Поэтому я подумал, что было бы несправедливо пытаться сконцентрироваться и приложить сто процентов усилий в одной группе, а вторая останется на задворках. Поэтому я подумал: "Я записал четыре альбома с BLACK STAR RIDERS. Я люблю их и люблю ребят. Я всё доказал с BLACK STAR RIDERS. Теперь пришло время немного больше сосредоточиться на THIN LIZZY и посмотреть, что у нас получится».

SCOTT GORHAM Explains Decision To Leave BLACK STAR RIDERS





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