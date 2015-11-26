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SCOTT GORHAM решил сосредоточиться на THIN LIZZY



В сентябре 2021 года было объявлено, что основатель и ведущий гитарист BLACK STAR RIDERS Scott Gorham решил покинуть группу и отказаться от всех обязательств по записи и гастролям.



В рамках интервью для "The Hook Rocks!" Горэм рассказал о своём решении покинуть BLACK STAR RIDERS:



«Это было в самом начале всей этой пандемии. Я знаю, что Ricky (вокал) хотел сразу же записать альбом, а я сказал: "Я не могу и не хочу сейчас садиться в самолёт, ради всего святого. Вокруг нас всё бушует. Это просто невозможно". И я не хотел записывать альбом по Zoom'у; я даже не хотел об этом думать. К тому же я хотел сосредоточиться на THIN LIZZY, выйти на сцену и сыграть людям эти замечательные песни. Поэтому я подумал, что было бы несправедливо пытаться сконцентрироваться и приложить сто процентов усилий в одной группе, а вторая останется на задворках. Поэтому я подумал: "Я записал четыре альбома с BLACK STAR RIDERS. Я люблю их и люблю ребят. Я всё доказал с BLACK STAR RIDERS. Теперь пришло время немного больше сосредоточиться на THIN LIZZY и посмотреть, что у нас получится».







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