Новое видео BEYOND THE BLACK



"Breeze", новое видео группы BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heart Of The Hurricane", выпущенного 31 августа на Napalm Records (GSA via Airforce1).



Трек-лист:



01. Hysteria



02. Heart Of The Hurricane



03. Through The Mirror



04. Million Lightyears



05. Song For The Godless



06. Escape From The Earth



07. Beneath A Blackened Sky



08. Fairytale Of Doom



09. My God Is Dead



10. Dear Death



11. Scream For Me



12. Freedom



13. Breeze



Bonus tracks:



14. Echo From The Past



15. Parade



























