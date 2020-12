сегодня



Кавер-версия IRON MAIDEN от BEYOND THE BLACK



BEYOND THE BLACK опубликовали видео на акустическую кавер-версию хита IRON MAIDEN "The Trooper". Этот трек вошел в новый ЕР "W:O:A Acoustic Clash - The Lockdown Session", доступный на Napalm Records:



01. SABATON - To Hell and Back



02. DISTURBED - Down With The Sickness



03. VOLBEAT - Warrior’s Call



04. IRON MAIDEN - The Trooper































