сегодня



Новое видео BEYOND THE BLACK



"Through The Mirror", новое видео группы BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из переиздания альбома "Heart Of The Hurricane" в версии "Black Edition", выходящего 7 июня на Napalm Records.



В версию "Black Edition", помимо самого альбома, войдут три бонус-трека из старых сессий записи. Работа будет доступна как двойной диджипак и в цифровом виде.



Трек-лист:



CD1:



"Hysteria"

"Heart Of The Hurricane"

"Through The Mirror"

"Million Lightyears"

"Song For The Godless"

"Escape From The Earth"

"Beneath A Blackened Sky"

"Fairytale Of Doom"

"My God Is Dead"

"Dear Death"

"Scream For Me"

"Freedom"

"Breeze"

"Echo From The Past"

"Parade"

"Spiderweb Of Eyes" (Bonus Track)

"We Will Find A Way" (Bonus Track)

"Still Breathing" (Bonus Track)



CD2:



"In The Shadows"

"Lost In Forever"

"When Angels Fall"

"Beautiful Lies"

"Songs Of Love And Death"

"Hallelujah"

"Love’s A Burden"

"Unbroken"

"Written In Blood"

"Nights Will Fade"

"Love Me Forever"

"Forget My Name" / Re-Record

"Shine And Shade"















+1 -0









просмотров: 238