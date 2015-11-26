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Beyond the Black

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15 янв 2019 : 		 BEYOND THE BLACK на фестивале «Герои мирового рока»

7 дек 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 авг 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

9 июл 2018 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

10 июн 2018 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет летом

10 май 2018 : 		 BEYOND THE BLACK на Napalm Records

1 авг 2017 : 		 Видео с выступления BEYOND THE BLACK

13 янв 2017 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 янв 2017 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

30 янв 2016 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 фев 2015 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BEYOND THE BLACK

12 янв 2015 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет в феврале

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BEYOND THE BLACK на фестивале «Герои мирового рока»



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С радостью сообщаем, что в сети интернет доступен к просмотру документальный фильм, посвященный фестивалю «Герои мирового рока»! Рок-фестиваль состоялся 7 июля 2018 года в Новокузнецке в честь 400-летия города при поддержке компании ЗАО «Стройсервис». Это было масштабное и грандиозное музыкальное событие. В 5-часовом фильме вы увидите полную концертную версию фестиваля, а также интервью с Кеном Хенсли, DORO, Beyond The Black и Catharsis, организаторами и зрителями.

У каждого гостя фестиваля «Герои мирового рока» была уникальная возможность стать частью фильма и войти в историю вместе с рок-фестивалем! Режиссером фильма выступил Роман Бутовский, который освещает самые значимые события России, и с уверенностью можно сказать, что этот фильм — часть большой музыкальной истории нашей страны. Теперь у каждого есть шанс найти себя и своих знакомых среди зрителей фестиваля и окунуться в мир прекрасной рок-музыки. Вы увидите выступление Catharsis в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса, услышите завораживающий голос вокалистки немецкой группы Beyond The Black и вновь встретитесь с легендами рок-музыки — Кеном Хенсли и DORO.

Смотрите фильм «Герои мирового рока» теперь на сайте рок фестиваля и наслаждайтесь прекрасным праздником в честь 400-летия Новокузнецка!

Эпизод, посвященный выступлению группы BEYOND THE BLACK, доступен для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

bastistas


15 янв 2019, 17:14		BEYOND THE BLACK - Герои мирового рока (facepalm)
Герои!
Бля
у меня все.

ВоваУпоров


15 янв 2019, 19:13		Ух ты, мне нравится Бейонд зе блэк, особенно вокалистка, все альбомы слушал.
Группа достойная.


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