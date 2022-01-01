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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новая композиция от SERJ TANKIAN 9
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
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Beyond the Black

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6 окт 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

24 авг 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

22 июл 2022 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

17 июн 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

26 сен 2021 : 		 BEYOND THE BLACK исполняют IRON MAIDEN

17 авг 2021 : 		 BEYOND THE BLACK на Nuclear Blast

14 апр 2021 : 		 Стрим от BEYOND THE BLACK

23 дек 2020 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от BEYOND THE BLACK

17 дек 2020 : 		 BEYOND THE BLACK записали кавер-версии SABATON, DISTURBED, VOLBEAT и IRON MAIDEN

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BEYOND THE BLACK

19 июн 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 май 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом сингле BEYOND THE BLACK

3 апр 2020 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

23 мар 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

5 май 2019 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2019 : 		 BEYOND THE BLACK на фестивале «Герои мирового рока»

7 дек 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 авг 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

9 июл 2018 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

10 июн 2018 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет летом

10 май 2018 : 		 BEYOND THE BLACK на Napalm Records

1 авг 2017 : 		 Видео с выступления BEYOND THE BLACK

13 янв 2017 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 янв 2017 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

30 янв 2016 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 фев 2015 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK
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Новое видео BEYOND THE BLACK



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Winter Is Coming, новое видео BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже.




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