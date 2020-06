сегодня



Новое видео BEYOND THE BLACK



"Human", новое видео группы BEYOND THE BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hørizøns", выходящего 19 июня на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Horizons



02. Misery



03. Wounded Healer (feat. Elize Ryd)



04. Some Kind Of Monster



05. Human



06. Golden Pariahs



07. Marching On



08. You're Not Alone



09. Out Of The Ashes



10. Paralyzed



11. Coming Home



12. I Won't Surrender (feat. Tina Guo)



13. Welcome To My Wasteland





































