Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 32
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 28
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 24
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
[= ||| все новости группы



*

Beyond the Black

*



17 дек 2020 : 		 BEYOND THE BLACK записали кавер-версии SABATON, DISTURBED, VOLBEAT и IRON MAIDEN

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BEYOND THE BLACK

19 июн 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 май 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом сингле BEYOND THE BLACK

3 апр 2020 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

23 мар 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

5 май 2019 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2019 : 		 BEYOND THE BLACK на фестивале «Герои мирового рока»

7 дек 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 авг 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

9 июл 2018 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

10 июн 2018 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет летом

10 май 2018 : 		 BEYOND THE BLACK на Napalm Records

1 авг 2017 : 		 Видео с выступления BEYOND THE BLACK

13 янв 2017 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 янв 2017 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

30 янв 2016 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 фев 2015 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BEYOND THE BLACK

12 янв 2015 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет в феврале
| - |

|||| сегодня

BEYOND THE BLACK записали кавер-версии SABATON, DISTURBED, VOLBEAT и IRON MAIDEN



*
zoom
*
* *
BEYOND THE BLACK 18 декабря на Napalm Records выпустят новый ЕР "W:O:A Acoustic Clash - The Lockdown Session":

"To Hell And Back" (Sabaton)
"Down With The Sickness" (Disturbed)
"Warrior’s Call" (Volbeat)
"The Trooper" (Iron Maiden)

Клипы на три кавер-версии доступны ниже.

BEYOND THE BLACK To Release W:O:A Acoustic Clash - The Lockdown Session EP This Month Featuring SABATON, DISTURBED, VOLBEAT And IRON MAIDEN Covers



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

BananaSmashedFace


17 дек 2020, 12:33		А мне понравилось

Oloir


17 дек 2020, 13:01		няшная вокалистка


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 372

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом