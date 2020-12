сегодня



BEYOND THE BLACK записали кавер-версии SABATON, DISTURBED, VOLBEAT и IRON MAIDEN



BEYOND THE BLACK 18 декабря на Napalm Records выпустят новый ЕР "W:O:A Acoustic Clash - The Lockdown Session":



"To Hell And Back" (Sabaton)

"Down With The Sickness" (Disturbed)

"Warrior’s Call" (Volbeat)

"The Trooper" (Iron Maiden)



Клипы на три кавер-версии доступны ниже.







