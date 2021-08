17 авг 2021



BEYOND THE BLACK на Nuclear Blast



BEYOND THE BLACK подписали контракт с Nuclear Blast.



«После увлекательного и успешного сотрудничества с нашим прежним рекорд-лейблом мы готовы открыть новую главу BEYOND THE BLACK. Как группа, мы сильны как никогда, и в лице Nuclear Blast мы нашли мощного партнера по выпуску альбомов с отличной командой, которая объединит с нами усилия, чтобы вывести BEYOND THE BLACK на новый уровень. Кроме того, работа на крупнейшем в мире металлическом лейбле в какой-то степени напоминает возвращение домой!»



Маркус Хаммер: «Мы рады приветствовать BEYOND THE BLACK в качестве нового члена семьи Nuclear Blast. Мы говорим об исключительном артисте с талантом и страстью, который возлагает огромные надежды на то, что его стремительный взлет станет лишь началом чего-то большего. Мы будем рады стать важным партнером BEYOND THE BLACK и поддерживать группу на ее дальнейшем пути — мы с нетерпением ждем потрясающего времяпрепровождения и многообещающего будущего для обоих партнеров!».



Йенс Прютер, глава A&R Nuclear Blast Europe добавляет: «Мы очень горды приветствовать Beyond The Black на Nuclear Blast Records. Удивительно, чего они добились: 5 первых мест в немецких чартах, выступления на телевидении, распроданные концерты и постоянные гости на крупнейших фестивалях. Успех, который также вызвал зависть, но не все так талантливы, как Jennifer Haben и ее группа, и не у всех есть такой дух усердного труда. Очень приятно следить за их развитием, и это отличное дополнение к реестру артистов Nuclear Blast, где они будут в хорошей компании с Nightwish, Epica, Amaranthe или Battle Beast. Отдельное спасибо их менеджеру Benjamin Küfner за то, что это случилось. Давайте осваивать новые вершины!»







