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Beyond the Black

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17 авг 2021 : 		 BEYOND THE BLACK на Nuclear Blast

14 апр 2021 : 		 Стрим от BEYOND THE BLACK

23 дек 2020 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от BEYOND THE BLACK

17 дек 2020 : 		 BEYOND THE BLACK записали кавер-версии SABATON, DISTURBED, VOLBEAT и IRON MAIDEN

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BEYOND THE BLACK

19 июн 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 май 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом сингле BEYOND THE BLACK

3 апр 2020 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

23 мар 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

5 май 2019 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2019 : 		 BEYOND THE BLACK на фестивале «Герои мирового рока»

7 дек 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 авг 2018 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

9 июл 2018 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

10 июн 2018 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет летом

10 май 2018 : 		 BEYOND THE BLACK на Napalm Records

1 авг 2017 : 		 Видео с выступления BEYOND THE BLACK

13 янв 2017 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 янв 2017 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

30 янв 2016 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 фев 2015 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BEYOND THE BLACK

12 янв 2015 : 		 Новый альбом BEYOND THE BLACK выйдет в феврале
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|||| 17 авг 2021

BEYOND THE BLACK на Nuclear Blast



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BEYOND THE BLACK подписали контракт с Nuclear Blast.

«После увлекательного и успешного сотрудничества с нашим прежним рекорд-лейблом мы готовы открыть новую главу BEYOND THE BLACK. Как группа, мы сильны как никогда, и в лице Nuclear Blast мы нашли мощного партнера по выпуску альбомов с отличной командой, которая объединит с нами усилия, чтобы вывести BEYOND THE BLACK на новый уровень. Кроме того, работа на крупнейшем в мире металлическом лейбле в какой-то степени напоминает возвращение домой!»

Маркус Хаммер: «Мы рады приветствовать BEYOND THE BLACK в качестве нового члена семьи Nuclear Blast. Мы говорим об исключительном артисте с талантом и страстью, который возлагает огромные надежды на то, что его стремительный взлет станет лишь началом чего-то большего. Мы будем рады стать важным партнером BEYOND THE BLACK и поддерживать группу на ее дальнейшем пути — мы с нетерпением ждем потрясающего времяпрепровождения и многообещающего будущего для обоих партнеров!».

Йенс Прютер, глава A&R Nuclear Blast Europe добавляет: «Мы очень горды приветствовать Beyond The Black на Nuclear Blast Records. Удивительно, чего они добились: 5 первых мест в немецких чартах, выступления на телевидении, распроданные концерты и постоянные гости на крупнейших фестивалях. Успех, который также вызвал зависть, но не все так талантливы, как Jennifer Haben и ее группа, и не у всех есть такой дух усердного труда. Очень приятно следить за их развитием, и это отличное дополнение к реестру артистов Nuclear Blast, где они будут в хорошей компании с Nightwish, Epica, Amaranthe или Battle Beast. Отдельное спасибо их менеджеру Benjamin Küfner за то, что это случилось. Давайте осваивать новые вершины!»

BEYOND THE BLACK Sign With Nuclear Blast



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