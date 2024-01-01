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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*David встретил Sarah 28
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 25
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 20
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Beyond the Black

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15 янв 2024 : 		 Видео с выступления BEYOND THE BLACK

13 янв 2024 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

26 дек 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

18 дек 2023 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 ноя 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

28 окт 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

28 июл 2023 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 июн 2023 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

13 янв 2023 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

2 дек 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

6 окт 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

24 авг 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

22 июл 2022 : 		 Концертное видео BEYOND THE BLACK

17 июн 2022 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

26 сен 2021 : 		 BEYOND THE BLACK исполняют IRON MAIDEN

17 авг 2021 : 		 BEYOND THE BLACK на Nuclear Blast

14 апр 2021 : 		 Стрим от BEYOND THE BLACK

23 дек 2020 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от BEYOND THE BLACK

17 дек 2020 : 		 BEYOND THE BLACK записали кавер-версии SABATON, DISTURBED, VOLBEAT и IRON MAIDEN

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BEYOND THE BLACK

19 июн 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

10 май 2020 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом сингле BEYOND THE BLACK

3 апр 2020 : 		 Новая песня BEYOND THE BLACK

23 мар 2020 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

5 май 2019 : 		 Новое видео BEYOND THE BLACK

15 янв 2019 : 		 BEYOND THE BLACK на фестивале «Герои мирового рока»
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Видео с выступления BEYOND THE BLACK



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Видео с выступления BEYOND THE BLACK, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.

Watch BEYOND THE BLACK Perform Live At Wacken Open Air 2019; Pro-Shot Video Released




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